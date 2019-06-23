亞航穆斯林拍攝團 放送港都魅力風采

2019-06-23 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



亞洲航空(AirAsia)穆斯林拍攝團為積極推廣台灣市場，今天到高雄駁二、六合夜市及愛河等著名景點拍攝宣傳影片，要把高雄友善城市的形象，傳遞到亞洲地區。

高雄市觀光局說，​亞洲航空是馬來西亞第二家國際航空公司，也是亞洲規模最大的廉價航空公司，台灣航線包含台北及高雄，這次拍攝團由和平旅行社負責落地接待，拍攝城市有台北、台中、台南及高雄。昨天和今天分別到高雄拍攝愛河、高雄燈塔、駁二藝術特區及高雄捷運光之穹頂等著名景點，拍攝內容將在亞洲航空官方網站播送。

​為讓全球穆斯林的朋友來到高雄觀光旅遊時，能有方便舒適的環境，高雄市觀光局積近年來打造穆斯林友善環境，讓更多東南亞穆斯林旅客樂於到高雄觀光旅遊。

目前高雄取得穆斯林友善餐廳（MFR）共有9家、穆斯林友善餐旅認證之旅館（MFT）共有13家、穆斯林餐廳（MR）共有2家，都是優質的穆斯林友善商家，大大提高了東南亞穆斯林旅客到高雄旅遊的便利性。

觀光局說，希望這次影片的拍攝，加強兩地間的交流，讓穆斯林旅客更認識高雄，使高雄成為穆斯林旅遊重點城市。