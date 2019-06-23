高雄路燈新風貌 明年底全部換為LED燈

2019-06-23 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市路燈將有新風貌，高雄市養工處表示，全市有23萬盞，目前已更換約11萬5千餘盞為LED燈，其餘12萬餘盞，預計今年8月底發包，明年1月開工，要在1年全部設置完成。

高雄市養工處說，高雄市路燈總數為23萬餘盞，三、四年來已向中央補助爭取10億元汰換11萬盞傳統路燈為節能LED路燈，汰換完成後除每年省下電量約9500萬度耗電量，節省電費約1.3億元，每年也可減少約5萬公噸二氧化碳排放量。

養工處說，高雄市路燈電費經持續汰換節能LED路燈後已逐年下降，以去年和103年比較已減少約1.3億元電費，可見汰換LED燈後確有節電效果。

不過，即使如此，高雄市路燈的電費依然很高，像去年路燈電費約3.2億元，持續汰換節能LED路燈實為節省高雄市財政支出的首要任務。

為此，高雄市政府除全面換裝全市LED路燈，將參考英國及日本PFI（Private Finance Initiative，民間融資提案）的精神，結合服務績效與付款機制，以實施後節省的電費來支應裝設LED路燈經費，新北市已在推動，在公部門不增加預算前提下，用電將可全面減少。