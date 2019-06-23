高雄路燈新風貌 明年底全部換為LED燈
高雄市路燈將有新風貌，高雄市養工處表示，全市有23萬盞，目前已更換約11萬5千餘盞為LED燈，其餘12萬餘盞，預計今年8月底發包，明年1月開工，要在1年全部設置完成。
高雄市養工處說，高雄市路燈總數為23萬餘盞，三、四年來已向中央補助爭取10億元汰換11萬盞傳統路燈為節能LED路燈，汰換完成後除每年省下電量約9500萬度耗電量，節省電費約1.3億元，每年也可減少約5萬公噸二氧化碳排放量。
養工處說，高雄市路燈電費經持續汰換節能LED路燈後已逐年下降，以去年和103年比較已減少約1.3億元電費，可見汰換LED燈後確有節電效果。
不過，即使如此，高雄市路燈的電費依然很高，像去年路燈電費約3.2億元，持續汰換節能LED路燈實為節省高雄市財政支出的首要任務。
為此，高雄市政府除全面換裝全市LED路燈，將參考英國及日本PFI（Private Finance Initiative，民間融資提案）的精神，結合服務績效與付款機制，以實施後節省的電費來支應裝設LED路燈經費，新北市已在推動，在公部門不增加預算前提下，用電將可全面減少。
高雄市工務局成立PFI專業推動小組，預估今年底前可完成規畫，全面換裝LED燈具約需1年時間。高雄市PFI計畫除全面更換LED路燈，也會評估建立智能系統，需考量建置有線傳輸設備及通訊成本，建置後具有燈具故障主動通報及控制中心派工維護，減輕政府的維修人力及經費。
留言