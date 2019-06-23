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高雄農村社區新體驗 美濃客家庄里的滇緬風情

2019-06-23 21:08聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市農業局今天規畫一場少見一日農夫旅遊行程，造訪美濃精功社區，讓參與的民眾體驗獨特的緬甸及雲南風情，包括滇緬特色美食及金三角異域邊荒體驗，感受最真實的「四國九族」異域文化。　

許多人對1990年，由柯俊雄及劉德華所主演的電影「異域」，有深刻印象，電影是敘述一批來自滇緬地區的士兵，在戰爭動亂中，拼死奮戰求生的故事。

現實生活中，這批異域的孤軍，50多年前，在政府的安排下，其遺眷與單身者，多定居高雄美濃的精忠新村與成功新村等地，隨著時間流逝，這兩個新村，因為相近的地緣及人文歷史，於是合併成美濃精功社區，在107年，通過農村再生計畫核定，除了融合當地風土民情外，至今仍保留許多雲南與緬甸等四國九族的多元文化色彩，是高雄其它地區很少有的滇緬異國風味料理。

這場農村體驗活動，帶著遊客進到美濃精功社區，除了感受平日很少接觸的滇緬義胞文化，也享用融合了客家料理與滇緬美食的風味午餐。

導覽人員許春連介紹，滇緬料理的特色就是口味偏酸甜、再加上微微的辣，吃起來特別清爽；其中最具代表性的就是雲南大薄片，豬頭皮要先烤過、冰鎮、再放上蒜酥、香料，跟著淋上特製的酸甜醬，最後撒上花生粉和香菜，光用看的，就口水直流，其它像是菜餚包燒肉、包料魚、牛肉乾巴，加上彈牙的白飯，都讓人食指大動。

高雄市政府農業局長吳芳銘表示：高雄農村中，有相當多元的族群，如閩南、客家、平埔、原住民及這次農村體驗行程所造訪的四國九族，一日農夫的農村體驗活動，除了有豐富的自然生態及優質農業外，也因為這些豐富多元的文化色彩，讓人驚豔。

滇緬料理的特色就是口味偏酸甜、再加上微微的辣，吃起來特別清爽。圖／高雄市農業局提...
滇緬料理的特色就是口味偏酸甜、再加上微微的辣，吃起來特別清爽。圖／高雄市農業局提供
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高雄市農業局今天規畫一日農夫造訪美濃精功社區，體驗獨特的緬甸及雲南風情。圖／高雄...
高雄市農業局今天規畫一日農夫造訪美濃精功社區，體驗獨特的緬甸及雲南風情。圖／高雄市農業局提供
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高雄美濃精功社區融合當地風土民情，仍保留許多雲南與緬甸等四國九族的多元文化色彩，...
高雄美濃精功社區融合當地風土民情，仍保留許多雲南與緬甸等四國九族的多元文化色彩，還有高雄其它地區少見的滇緬異國風味料理。圖／高雄市農業局提供
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美濃緬甸電影
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