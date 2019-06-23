高雄馬頭山爭取 想納入泥岩惡地地質公園

2019-06-23 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



馬頭山事業廢棄物掩埋場開發計畫尚未有定論，保育人士興起將馬頭山納入泥岩惡地地質公園或壽山自然國家公園範圍。師範大學地理系主任蘇淑娟表示，全台有9處地質公園，高雄已成立燕巢地質公園，馬頭山有納入條件，目前正由下到上凝聚社區共識，可望年底有結論。

馬頭山位處月世界泥岩地質範圍，涵蓋旗山、內門與田寮等地。在掩埋場計畫受挫後，馬頭山自然人文協會推動納入惡地地質公園範圍，近日與相關單位合辦地方座談會，希望永續保存馬頭山自然與人文。

目前全世界40國有141處地質公園，全台成立 9處，高雄市設立燕巢泥岩惡地地質公園。台灣師範大學地理系主任蘇淑娟指出，地質公園可凸顯在地環境特質，高雄燕巢、田寮與內門等地的泥岩地質是台灣面積最大惡地形，馬頭山在很淺地層存在砂岩發現地下水，具備環境特殊性。

蘇淑娟指出，地質公園有四大核心價值，馬頭山一帶符合地景保育、環境教育、地景旅遊與在地參與精神，高雄泥岩範圍目前只有燕巢納入，未來旗山、田寮與內門若能一併納入，可望更名為高雄泥岩惡地地質公園，更進一步與台南龍崎的惡地形整合成一體。