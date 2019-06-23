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總統的故鄉深度漫遊體驗 屏東楓港農村新商機

2019-06-23 18:47聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣枋山鄉楓港社區推出「楓港社區食農教育暨農村深度漫遊體驗」，今天吸引近50名民眾熱情參與，透過四季農漁村體驗活動帶動鄉村農特產品，芒果、洋蔥鮮果、芒果乾與洋蔥脆片等行銷，創造農漁村新商機。

枋山鄉楓港社區近年推動農村再生、社區營造、樂齡學習及數位機會中心等社區服務性工作，累積相當的能量，今年度獲農委會水土保持局臺南分局區域亮點計畫支持與補助，呈現亮麗成果。

據社區執行長黃隆献表示，希望創造1個人來10次，而不是10個人只來1次的社區，社區依不同季節及農特產，規劃「春風悠遊楓港庄」、「夏捕魚苗效魚哉」、「秋高氣爽賞伯勞」及「戀戀冬陽木炭窯」四個農漁村深度漫遊體驗活動套裝行程。

今天的社區體驗則是邀請農漁達人沈俊清，示範手拋網及擼魚哉（台語發音，即捕魚苗之意），以及高齡87歲的數魚苗達人黃江泉，以傳統吟唱累計方式，計算魚苗，展現過往生活智慧。

現場還有枋山鄉蔬菜產銷班第12班農友許淑英，農三代蔡易穎、蔡依恩兄妹等，販售芒果、洋蔥鮮果、芒果乾與洋蔥脆片等產品，為農漁友創造新的行銷通路。

青年農友蔡易穎表示，楓港社區提供展售與行銷的平台，讓返鄉不到一年的他，有機會可以將在地農產洋蔥，研發的「洋蔥脆片」產品在社區體驗活動中銷售，他與妹妹終於有機會可以在家鄉就業。

黃隆献說，楓港社區是恆春半島的門戶，希望可以透過四季農漁村深度漫遊體驗活動套裝行程，從點到線到面，串連枋山鄉、獅子鄉甚至是恆春半島的農漁村深度體驗行動，開創造農漁村新商機!

屏東縣枋山鄉楓港社區推出農漁村深度體驗，吸引不少民眾參與。記者翁禎霞／翻攝
屏東縣枋山鄉楓港社區推出農漁村深度體驗，吸引不少民眾參與。記者翁禎霞／翻攝
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屏東縣枋山鄉楓港社區推出農漁村深度體驗，吸引不少民眾參與。記者翁禎霞／翻攝
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屏東縣枋山鄉楓港社區推出農漁村深度體驗，吸引不少民眾參與。記者翁禎霞／翻攝
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