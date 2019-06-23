親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

長榮罷工軍機支援？先不談飛外國…光上廁所就羞死了

結婚7年婚外情致女記者墮胎 這位準英相還是假新聞代表？

逃過滅村劫卻躲不過癌魔 她心念一轉圓碩士夢

2019-06-23 07:40聯合報 記者潘欣中╱即時報導

花蓮玉里醫院護理師徐瑛徽是八八風災小林村災民，10年前幸運逃過滅村劫難，卻躲不過癌病侵蝕，接連診斷出罹患卵巢癌、乳癌和肝癌，右眼也失明，每天和死神拔河的她為挑戰自己的學習極限，6年前克服遠距通學和病痛折磨，完成美和科技大學二技和碩士學業，今天她在畢業典禮上分享圓夢的心路歷程時說，自己準備好迎接死亡，生命有限，但潛力無限，還要再念博士。

美和科大今年有研究所120名、大學部1740名和專科部499名畢業生，校方在畢業典禮安排健康照護碩士班畢業的徐瑛徽分享求學心情，37歲的她說，台灣安寧療護之母趙可式博士說過「人人都有權利選擇好好地死，但在那之前，必須得好好地活」，好幾次都覺得自己離天堂很近了，但為了圓念書夢，不放棄的信念讓她圓了夢，也祝福大家都能跨越逆境成為心目中的那個自己。

高雄小林村出生的徐瑛徽，國中畢業為減輕家中經濟負擔，到花蓮讀有獎學金的護理專校，八八風災前一天，全家人都外出，幸運躲過滅村，但在24歲突然身體不適，確診罹患卵巢癌，那時有個論及婚嫁男友，知道自己失去生育能力，主動分手，花了很長一段時間才走出低谷；為挑戰自己的學習極限，6年前考進美和二技台東班，每周3天花蓮台東長途往返，對身心及體力都是大考驗。

徐瑛徽入學1年後發現右眼突然沒有影像，左眼也模糊，住院又檢查出罹患肝癌和乳癌，向醫院申請半年病假治療，期間沒有停止學業；她說，那段期間同事、老師和同學不斷鼓勵支持，體會人生路上不孤單，不應該絕望，更不能被身體磨難打敗，前年考進碩士班，每周2次一早從花蓮開車到台東，搭火車到潮州車站，再坐計程車到學校，入學2個月，肝臟腫瘤和卵巢癌又復發，不得不休學1年治療，這段求學路艱辛，過程卻是甜美。

「心念一轉，何不樂觀面對，我的遺囑已寫好、後事都安排好了，現在的我，自在充實過每一天！」她說，卵巢癌化療時傷及骨髓影響造血功能，每周還要到台北榮總輸血治療，自己已準備好迎接死亡；她不想追求快樂，因為追求不到會失望，就讓自己每天充實過，還想再念個博士。

花蓮玉里醫院護理師徐瑛徽（右二）克服遠距通學和身體病痛折磨，完成美和科技大學碩士...
花蓮玉里醫院護理師徐瑛徽（右二）克服遠距通學和身體病痛折磨，完成美和科技大學碩士學業，在畢業典禮會後與健康暨護理學院長楊燦（左起）、校長翁順祥、護理系主任林碧莉合影。記者潘欣中／攝影
分享
逃過滅村劫難卻躲不過癌魔的花蓮玉里醫院護理師徐瑛徽（左），克服遠距通學和身體病痛...
逃過滅村劫難卻躲不過癌魔的花蓮玉里醫院護理師徐瑛徽（左），克服遠距通學和身體病痛折磨，艱苦完成美和科技大學碩士學業，與護理系主任林碧莉合影。記者潘欣中／攝影
分享
徐瑛徽克服遠距通學和病痛折磨，完成美和科技大學碩士學業，今天返校參加畢業典禮。記...
徐瑛徽克服遠距通學和病痛折磨，完成美和科技大學碩士學業，今天返校參加畢業典禮。記者潘欣中／攝影
分享

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

高雄光頭日被酸韓國瑜未出席 商圈和觀光局仍積極行銷

2019-06-22 23:22

高市藍委民調爭議 明勘驗光碟

2019-06-22 23:13

創校80年成立校友會 雄中雄女前校長黃秀霞任會長

2019-06-22 23:07

逃過滅村卻罹癌 苦讀圓碩士夢

2019-06-22 23:04

認養她的、她認養的 家扶大會 扶助人3代同框

2019-06-22 23:03

高市逾20年建物整建 最高補助45％

2019-06-22 22:42

40年前師生情緣 串起林園圖書館詩詞微境、撕畫雙特展

2019-06-22 21:02

認養她與她認養的三代「同框」 家扶全國大會感動破表

2019-06-22 19:41

種樹護地球！全商總與高雄市理事長協進會在旗津植樹

2019-06-22 19:39

屏東共融式遊戲場試營運 不分長幼、身障一起同享

2019-06-22 18:42

「回家跳舞」入圍傳藝金曲獎 日光小林族人笑著哭了

2019-06-22 17:58

高雄輕軌鋪軌進三多路段 爭議路段不鋪年底再議

2019-06-22 17:49

高市反毒熱舞賽 冠軍名單出爐

2019-06-22 16:48

從醫院走入社區 營養師山路坍方也背教具徒步衝據點

2019-06-22 15:20

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

大自然的天籟 那瑪夏部落巡禮

2019-06-17 08:56

竹籬笆外的春天 來去眷村住一晚

2019-06-17 08:54

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

舒淇走過「夢境般長廊」明年走入歷史 下引道下月先拆

2019-06-22 12:45

一騎紅塵妃子笑 竹市荔枝節今熱鬧登場嘗鮮要快

2019-06-22 10:32

影／政府大方送！排隊爽領購物金 春遊活動發百萬

2019-06-22 16:13

台南永康警分局K書風氣盛 前月3人現又3人上警大　

2019-06-22 09:03

影／失蹤的10隻初生小狗「找到了」收容所內受照料

2019-06-22 23:17

高雄輕軌鋪軌進三多路段 爭議路段不鋪年底再議

2019-06-22 17:49

無人飛機噴藥防治秋行軍蟲 台南農業局：不合法已喊停

2019-06-22 12:17

中市空汙改善了？市區民眾可肉眼遠眺玉山

2019-06-22 13:37

全台最大南瓜在淡水 瓜農種出903斤南瓜拿下冠軍寶座

2019-06-22 14:28

蘭嶼旅遊不守交通規則 一天3起車禍 居民：這不是國外

2019-06-22 11:00

影／看就好！宜蘭獨角仙大爆發 生態秘境不怕曝光

2019-06-22 14:31

台南官田農會芒果乾好吃密訣 傳統燃火烘製24小時

2019-06-22 10:08

全台僅存4艘今晚3艘現金山海域 民眾爭睹「蹦火仔」

2019-06-22 22:11

宜蘭傳出稻子不稔實長出空包彈 元凶是上月低溫

2019-06-22 16:26

芒果今年產量增2成未跌價 台南國際芒果節熱鬧登場

2019-06-22 13:54

柯文哲下周一專案報告 「喬蛋」會議變「聚會」

2019-06-22 17:12

高雄光頭日被酸韓國瑜未出席 商圈和觀光局仍積極行銷

2019-06-22 23:22

中市府擬再砍中火生煤用量 台電：不能無止盡一減再減

2019-06-22 12:29

韓國瑜今台中造勢 熱情韓粉國瑜夜市變午市

2019-06-22 14:27

慕谷慕魚坍方封山近3年 縣府評估修復經費逾億元

2019-06-22 10:35

210年歷史金包里慈護宮 新北登錄為歷史建築

2019-06-22 11:54

認養她與她認養的三代「同框」 家扶全國大會感動破表

2019-06-22 19:41

彰化縣忙著對抗兩隻蟲 又傳土雞場有禽流感疫情

2019-06-22 16:45

「國瑜夜市」製造垃圾 青年軍、七旬老婦自發性清理

2019-06-22 12:26

青春專案三對三籃球賽 台南麻豆警籲遠離四不

2019-06-22 13:38

影／第一本道卡斯語詞典出版 語言傳承盼重視

2019-06-22 14:26

台中豔陽酷暑 韓粉接續中暑送醫

2019-06-22 12:42

影／道卡斯族新港社募集老照片 紀錄部落歷史

2019-06-22 20:33

「回家跳舞」入圍傳藝金曲獎 日光小林族人笑著哭了

2019-06-22 17:58

花蓮百人手沖熱咖啡 新天堂樂園漫咖啡香

2019-06-22 16:29

影／高中生徒手製作獨木舟 下水體驗海洋生態

2019-06-22 11:54

40年前師生情緣 串起林園圖書館詩詞微境、撕畫雙特展

2019-06-22 21:02

桃園加拉、比雅山、楊梅文化健康站揭牌啟用

2019-06-22 11:55

新創團隊藍鬍子公司 3天內獲432萬元訂單

2019-06-22 12:14

列管老樹眼睜睜被建商砍 議員痛批：新北公權力何在

2019-06-22 19:41

屏東共融式遊戲場試營運 不分長幼、身障一起同享

2019-06-22 18:42

影／模型玩家連5年自辦比賽 明天各地同好聚集較量

2019-06-22 20:24

活了50年才學會說話！北港青商會口才課真逗趣

2019-06-22 18:50

李國修生前想在歌劇院演出 王月：屏風今年來了！

2019-06-22 10:34

創校80年成立校友會 雄中雄女前校長黃秀霞任會長

2019-06-22 23:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top