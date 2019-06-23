逃過滅村劫卻躲不過癌魔 她心念一轉圓碩士夢

2019-06-23 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



花蓮玉里醫院護理師徐瑛徽是八八風災小林村災民，10年前幸運逃過滅村劫難，卻躲不過癌病侵蝕，接連診斷出罹患卵巢癌、乳癌和肝癌，右眼也失明，每天和死神拔河的她為挑戰自己的學習極限，6年前克服遠距通學和病痛折磨，完成美和科技大學二技和碩士學業，今天她在畢業典禮上分享圓夢的心路歷程時說，自己準備好迎接死亡，生命有限，但潛力無限，還要再念博士。

美和科大今年有研究所120名、大學部1740名和專科部499名畢業生，校方在畢業典禮安排健康照護碩士班畢業的徐瑛徽分享求學心情，37歲的她說，台灣安寧療護之母趙可式博士說過「人人都有權利選擇好好地死，但在那之前，必須得好好地活」，好幾次都覺得自己離天堂很近了，但為了圓念書夢，不放棄的信念讓她圓了夢，也祝福大家都能跨越逆境成為心目中的那個自己。

高雄小林村出生的徐瑛徽，國中畢業為減輕家中經濟負擔，到花蓮讀有獎學金的護理專校，八八風災前一天，全家人都外出，幸運躲過滅村，但在24歲突然身體不適，確診罹患卵巢癌，那時有個論及婚嫁男友，知道自己失去生育能力，主動分手，花了很長一段時間才走出低谷；為挑戰自己的學習極限，6年前考進美和二技台東班，每周3天花蓮台東長途往返，對身心及體力都是大考驗。

徐瑛徽入學1年後發現右眼突然沒有影像，左眼也模糊，住院又檢查出罹患肝癌和乳癌，向醫院申請半年病假治療，期間沒有停止學業；她說，那段期間同事、老師和同學不斷鼓勵支持，體會人生路上不孤單，不應該絕望，更不能被身體磨難打敗，前年考進碩士班，每周2次一早從花蓮開車到台東，搭火車到潮州車站，再坐計程車到學校，入學2個月，肝臟腫瘤和卵巢癌又復發，不得不休學1年治療，這段求學路艱辛，過程卻是甜美。