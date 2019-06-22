高雄光頭日被酸韓國瑜未出席 商圈和觀光局仍積極行銷

2019-06-22 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市觀光局今天在新興區南華商圈舉辦「2019高雄光頭日」，高雄市長韓國瑜未能參加，市議員黃文益批評活動無法為高雄拚觀光，但高雄市觀光局和南華商圈還是藉此積極行銷商圈，到7月22日止到南華商圈拍照搜集10個可愛光頭立牌，即可到商圈自治會辦公室兌換專屬好禮。

高市觀光局規畫的「2019高雄光頭日」活動中，有「光頭時尚模特兒選拔賽」、歌手光頭偉LIVE演唱、光頭彩繪婚紗走秀，高雄醫學院在現場宣導癌症關懷服務，讓更多民眾給關懷與支持癌友，現場也請來美髮師示範如何剃光頭，更有民眾捐頭髮給中華民國癌病腫瘤患者扶助協會做公益。

「光頭日」的構想是今年2月份高雄觀光大使陳文茜參訪南華商圈後所提議，高雄市觀光局即規畫在南華商圈舉辦「高雄光頭日」活動，希冀振興商圈活力，再現南華商圈繁華景色。

南華商圈位在高雄市中正路高雄郵局西面和大同路之間，往南過大同路是傳統市場，平時有許多小吃攤，再往南連接玉竹商圈和新堀江。觀光局長潘恒旭表示，南華商圈是高雄市著名商圈之一，物美價廉的潮流服飾、皮件、女性衣物居多，融合在地傳統美食，提供遊客多元消費選擇。

5月27日，市長韓國瑜參加光頭日活動宣傳記者會「我光頭！我驕傲！」，並與多位光頭人士一起走秀，潘恒旭還在前一天剃成光頭參加記者會。今天光頭日活動登場，遇上挺韓團體為韓國瑜舉辦台中場造勢活動，韓國瑜未能參加。

選區包括新興區的高雄市議員黃文益即在臉書批評這個活動本來是為韓國瑜量身打造，但韓國瑜沒有參加，潘恒旭要認真瞭解商圈的問題，錢要花在刀口上，才能真正推動商圈觀光。