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40年前師生情緣 串起林園圖書館詩詞微境、撕畫雙特展

2019-06-22 21:02聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市立圖書館林園分館舉辦「字在方寸山水－蘇永平、鄭春翔•唐詩宋詞微境展」及「呂金柳棉紙撕畫師生展」，今天兩大特展聯合開幕。林園圖書館主任李文娟表示，這次聯展緣起於40年前國中師生情緣，也讓林園鄉親不用跑大老遠就可以看到精彩的藝文展。

李文娟表示，林園鄉親每每搭車前往市區藝文機構像是科工館、高美館看展，如果利用大眾運輸工具，搭乘R3公車轉捷運、再轉公車，得花上1個半小時以上的時間才能到。所以林園圖書館這次特別邀蘇永平及鄭春翔前來林園辦展，兩位老師為了到林園展覽，精選近1年內全新創作，以唐詩宋詞等30多件景品與書寫作品相互映襯的新概念作品展出。雖然林園圖書館的展場沒有科工館的展場專業，但兩位藝術家辦展的熱情絲毫未減。

藝術創作者蘇永平是李文娟40年前就讀鼎金國中的國中數學老師，熱心公益退而不休，在高美館、科工館擔任志工之餘，也在園藝及微縮景品創作上大展藝術才華。鄭春翔是現任科工館行銷小組召集人，公餘之暇投入鋼筆極細字書寫藝術，作品曾在佛光山佛光緣美術館展出，去年7月也和蘇永平老師首度搭檔在科工館展出「見微知著－蘇永平•鄭春翔 景品與書寫藝術展」，獲得佳評。

為了讓林園圖書館的展覽更豐富，蘇永平又邀知名的棉紙撕畫藝術家呂金柳共同參展。呂金柳是日本佐藤香石和紙研究會會員暨台灣支部長，邀集工作室14位學員、合計43件棉紙撕畫作品一同到林園圖書館展出。展覽期間，呂老師也將撥冗到林園圖書館義務教授2次棉紙撕畫卡片DIY活動。展期到7月28日。

林園圖書館107年度以「藝起來閱讀－林園傳書香」主題，獲得教育部「閱讀磐石獎－閱讀推手團體組獎」，成功將藝術與閱讀結合推廣，到圖書館欣賞藝術馨香更領略書香，成了林園圖書館特色。

高雄市立圖書館林園分館舉辦「字在方寸山水－蘇永平、鄭春翔•唐詩宋詞微境展」及「呂...
高雄市立圖書館林園分館舉辦「字在方寸山水－蘇永平、鄭春翔•唐詩宋詞微境展」及「呂金柳棉紙撕畫師生展」聯合開幕。圖／林園圖書館提供
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高雄市立圖書館林園分館舉辦「字在方寸山水－蘇永平、鄭春翔•唐詩宋詞微境展」及「呂...
高雄市立圖書館林園分館舉辦「字在方寸山水－蘇永平、鄭春翔•唐詩宋詞微境展」及「呂金柳棉紙撕畫師生展」聯合開幕。圖／林園圖書館提供
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藝術創作者蘇永平、鄭春翔、呂金柳（左至右）分享創作歷程。圖／林園圖書館提供
藝術創作者蘇永平、鄭春翔、呂金柳（左至右）分享創作歷程。圖／林園圖書館提供
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圖書館書寫藝術家
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