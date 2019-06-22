認養她與她認養的三代「同框」 家扶全國大會感動破表

2019-06-22 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



幼年接受善心人士扶助的巴何卿秀，長大自立後也接棒成為認養人，成就善的循環。今午她出席2019全國扶幼感謝暨表揚大會，意外與認養她的陳爸爸及她所認養的陳小姐三代「同框」，這幕情景感動指數破表。

家扶基金會今天在空軍官校中正堂舉行全國扶幼感謝暨表揚大會，海內外長期認養人及各家扶中心扶幼委員、各類愛心楷模齊聚，福部政務次長蘇麗瓊、高雄副市長洪東煒等人出席盛會，共同宣誓「扶幼串聯‧愛心相連」精神，家扶基金會董事長趙犁民感謝扶助人投注關愛，讓許多受扶助的孩子也加入助人行列，讓愛循環。

家扶基金會明年邁入70周年，逾一甲子歲月產出好幾代認養人，當年獲扶助的林柏岳、林湘芳兄妹成為認養人已逾10年，今年他們「以母之名」，捐出20萬元成為家扶永久認養人。林柏岳表示，父親早逝，母親做西裝拉拔4個兒女，十分辛苦，所幸受家扶扶助，度過難關。

主持人陳凱倫引介下，以「自立青年」身分出席的巴何卿秀，不只見到自己認養的陳小姐，還見到失聯20多年，近兩年才再見面的陳爸爸，三代意外「同框」，感動到哭。

巴何卿秀說，國小時父母相繼過世，他們家5姊妹曾分散到不同家庭寄養，經家扶媒合，她獲住台北的「陳爸爸」扶助。陳爸爸每月固定寄零用錢，也寫信鼓勵她，知道她沒錢參加畢業旅行，還辛苦開車接她和妹妹到台北家，當時陳爸爸家有12生肖叢書，姊妹倆看到樂不思蜀，是人生記憶中美好的一塊。