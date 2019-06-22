親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜批民進黨：不能因為不同政黨，就看你出洋相

發哥華仔癡迷過 最美小龍女跨海找到親人了

認養她與她認養的三代「同框」 家扶全國大會感動破表

2019-06-22 19:41聯合報 記者王昭月╱即時報導

幼年接受善心人士扶助的巴何卿秀，長大自立後也接棒成為認養人，成就善的循環。今午她出席2019全國扶幼感謝暨表揚大會，意外與認養她的陳爸爸及她所認養的陳小姐三代「同框」，這幕情景感動指數破表。

家扶基金會今天在空軍官校中正堂舉行全國扶幼感謝暨表揚大會，海內外長期認養人及各家扶中心扶幼委員、各類愛心楷模齊聚，福部政務次長蘇麗瓊、高雄副市長洪東煒等人出席盛會，共同宣誓「扶幼串聯‧愛心相連」精神，家扶基金會董事長趙犁民感謝扶助人投注關愛，讓許多受扶助的孩子也加入助人行列，讓愛循環。

家扶基金會明年邁入70周年，逾一甲子歲月產出好幾代認養人，當年獲扶助的林柏岳、林湘芳兄妹成為認養人已逾10年，今年他們「以母之名」，捐出20萬元成為家扶永久認養人。林柏岳表示，父親早逝，母親做西裝拉拔4個兒女，十分辛苦，所幸受家扶扶助，度過難關。

主持人陳凱倫引介下，以「自立青年」身分出席的巴何卿秀，不只見到自己認養的陳小姐，還見到失聯20多年，近兩年才再見面的陳爸爸，三代意外「同框」，感動到哭。

巴何卿秀說，國小時父母相繼過世，他們家5姊妹曾分散到不同家庭寄養，經家扶媒合，她獲住台北的「陳爸爸」扶助。陳爸爸每月固定寄零用錢，也寫信鼓勵她，知道她沒錢參加畢業旅行，還辛苦開車接她和妹妹到台北家，當時陳爸爸家有12生肖叢書，姊妹倆看到樂不思蜀，是人生記憶中美好的一塊。

後來她們5姊妹相繼完成學業，長大自立，她自己也從事補教業，有能力回饋社會，2年前鼓起勇氣尋找30年前的認養人報恩，如願以償。巴何卿秀說，「陳爸爸」當年家境小康，仍向不認識的人伸出援手，這種愛和榜樣，其實是最好的傳家寶，所以她也要自己的孩子把行善當作使命，讓善的循環開枝散葉。

巴何卿秀(左二）今和認養她的陳爸爸（左三）及她所認養的陳小姐（左一）三代「同框」...
巴何卿秀(左二）今和認養她的陳爸爸（左三）及她所認養的陳小姐（左一）三代「同框」。記者 王昭月／攝影
分享
福部政務次長蘇麗瓊、高雄副市長洪東煒等人出席盛會，宣誓「扶幼串聯‧愛心相連」精神...
福部政務次長蘇麗瓊、高雄副市長洪東煒等人出席盛會，宣誓「扶幼串聯‧愛心相連」精神，記者王昭月／攝影
分享
幼年接受扶助的巴何卿秀(中），長大後也接棒成為認養人。今午她出席2019全國扶幼...
幼年接受扶助的巴何卿秀(中），長大後也接棒成為認養人。今午她出席2019全國扶幼感謝暨表揚大會，意外與認養她的陳爸爸及她所認養的陳小姐三代「同框」，感動指數破表。記者 王昭月／攝影
分享
林柏岳（右二）及林湘芬（左三）兄妹，幼年受人扶助，今天以母之名捐款家扶，並成為永...
林柏岳（右二）及林湘芬（左三）兄妹，幼年受人扶助，今天以母之名捐款家扶，並成為永久扶助人。記者王昭月／攝影
分享
巴何卿秀（左）與恩人「陳爸爸」相擁而泣。記者王昭月／攝影
巴何卿秀（左）與恩人「陳爸爸」相擁而泣。記者王昭月／攝影
分享
巴何卿秀（左）與恩人「陳爸爸」失聯逾20多年，近年才又連絡上。陳爸爸誇她比自己親...
巴何卿秀（左）與恩人「陳爸爸」失聯逾20多年，近年才又連絡上。陳爸爸誇她比自己親生的還好。記者王昭月／攝影
分享

認養家扶基金會愛心
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

高雄輕軌鋪軌進三多路段 爭議路段不鋪年底再議

2019-06-22 17:49

「回家跳舞」入圍傳藝金曲獎 日光小林族人笑著哭了

2019-06-22 17:58

屏東共融式遊戲場試營運 不分長幼、身障一起同享

2019-06-22 18:42

影╱韓國瑜到顏清標服務處 500分米粉、爌肉已備好

2019-06-22 14:24

韓國瑜台中造勢 咖啡哥送4000杯咖啡

2019-06-22 11:32

影／看準韓流財 近百攤商漏夜卡位亂

2019-06-22 11:13

韓國瑜台中造勢估午後現人潮 車輛這樣停

2019-06-22 09:05

全國中小學科展 下月高雄見

2019-06-21 23:53

屏東精品咖啡 團體戰進軍市場

2019-06-21 23:47

獲贈縫紉機 大愛縫紉社將開職訓班

2019-06-21 23:42

高雄智慧科技創新園區 熱鬧開張

2019-06-21 23:25

仁武產業園區通過初審 森林不保？

2019-06-21 23:05

從爸爸的小球童到國手 金門囝仔李洋寫下球壇奮鬥史

2019-06-21 20:28

高市隱翅蟲出沒 網友指因環境不乾淨所致

2019-06-21 20:04

黃國昌質疑養雞場侵占國土遭吃案 屏地檢駁斥

2019-06-21 18:52

小漁村轉型不懂行銷 枋寮青年創代銷平台解憂

2019-06-21 17:20

騎島平安！載媽祖環繞台澎金馬綠島

2019-06-21 15:07

蘭嶼勇士千年前葬身菲律賓Subtan島 17名後裔啟程尋根

2019-06-21 15:04

高雄發大財要砍萬棵樹？經發局：努力留住更多綠樹

2019-06-21 14:58

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

大自然的天籟 那瑪夏部落巡禮

2019-06-17 08:56

竹籬笆外的春天 來去眷村住一晚

2019-06-17 08:54

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

善心機構合贈38台縫紉機 大愛手作坊明年開班招生

2019-06-21 18:05
看更多

熱門文章

高市隱翅蟲出沒 網友指因環境不乾淨所致

2019-06-21 20:04

韓國瑜台中造勢估午後現人潮 車輛這樣停

2019-06-22 09:05

影／今天隱藏版菜單是什麼？ 基隆這家店天天有驚喜

2019-06-21 23:18

一騎紅塵妃子笑 竹市荔枝節今熱鬧登場嘗鮮要快

2019-06-22 10:32

影／政府大方送！排隊爽領購物金 春遊活動發百萬

2019-06-22 16:13

舒淇走過「夢境般長廊」明年走入歷史 下引道下月先拆

2019-06-22 12:45

台南永康警分局K書風氣盛 前月3人現又3人上警大　

2019-06-22 09:03

大巨蛋疏散「出埃及記」？ 遠雄：別變高壓統治犧牲品

2019-06-21 20:00

金山沙灘蹦火音樂季明晚登場 3艘蹦火船岸邊展演

2019-06-21 21:35

出家人也力挺韓國瑜！一車青草茶讓韓粉解渴

2019-06-22 11:11

無人飛機噴藥防治秋行軍蟲 台南農業局：不合法已喊停

2019-06-22 12:17

中市空汙改善了？市區民眾可肉眼遠眺玉山

2019-06-22 13:37

影╱韓國瑜到顏清標服務處 500分米粉、爌肉已備好

2019-06-22 14:24

師大商圈都計變更公聽會 居民高喊撤回

2019-06-21 21:35

蘭嶼旅遊不守交通規則 一天3起車禍 居民：這不是國外

2019-06-22 11:00

韓國瑜台中造勢 咖啡哥送4000杯咖啡

2019-06-22 11:32

全台最大南瓜在淡水 瓜農種出903斤南瓜拿下冠軍寶座

2019-06-22 14:28

從爸爸的小球童到國手 金門囝仔李洋寫下球壇奮鬥史

2019-06-21 20:28

高雄輕軌鋪軌進三多路段 爭議路段不鋪年底再議

2019-06-22 17:49

77家私幼簽約加入 北市幼兒園準公共化達53%

2019-06-21 20:09

影／看就好！宜蘭獨角仙大爆發 生態秘境不怕曝光

2019-06-22 14:31

影／看準韓流財 近百攤商漏夜卡位亂

2019-06-22 11:13

淡水最重南瓜出爐 林建訓903台斤奪冠

2019-06-21 22:45

台南官田農會芒果乾好吃密訣 傳統燃火烘製24小時

2019-06-22 10:08

新北聯醫建醫療大樓 侯友宜：溪南、溪北呼應

2019-06-21 22:58

柯文哲下周一專案報告 「喬蛋」會議變「聚會」

2019-06-22 17:12

宜蘭傳出稻子不稔實長出空包彈 元凶是上月低溫

2019-06-22 16:26

韓國瑜今台中造勢 熱情韓粉國瑜夜市變午市

2019-06-22 14:27

慕谷慕魚坍方封山近3年 縣府評估修復經費逾億元

2019-06-22 10:35

芒果今年產量增2成未跌價 台南國際芒果節熱鬧登場

2019-06-22 13:54

戲水季節／台中大安濱海樂園 泳池今起免費開放

2019-06-21 22:40

戲水季節／通霄、崎頂海水浴場 今夏跑車、啤酒拚榮景

2019-06-21 22:38

台中設計周今登場 跨界整合4展聯合展出

2019-06-21 20:03

「國瑜夜市」製造垃圾 青年軍、七旬老婦自發性清理

2019-06-22 12:26

台中豔陽酷暑 韓粉接續中暑送醫

2019-06-22 12:42

農藥濫用毒害蜂群...大批誤觸農藥身亡 炎夏更糟

2019-06-21 23:06

基隆漁船泊門口 525酒食館天天吃現撈仔

2019-06-21 23:43

明年大限！中火減煤4成 中市立法加嚴標準

2019-06-21 23:28

羊稠步道甲蟲季 推廣生態保育

2019-06-21 23:16

幫柯P跑行程？ 柯爸柯媽木柵綠竹筍饗宴現身

2019-06-21 21:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top