種樹護地球！全商總與高雄市理事長協進會在旗津植樹
全國商業總會與高雄市理事長協進會合作，今天在旗津女性勞動公園旁的公有土地，舉辦「622 森命之歌、一起來抱樹」活動，大家一起種樹護地球。
為了對抗地球暖化，全國商業總會理事長賴正鎰發起種樹護地球的活動，在林口、苗栗、雲林、台中、台南、高雄等縣市認養許多公有土地，廣邀企業界人士一起來種30萬棵樹。率先響應商的團體是高雄市理事長協進會，理事長趙維君不只個人出資種樹，並邀請高盈貿易、正德海運、萬寶祿生技、鮪軒貿易、金洲科技、海光中餐廳、壯佳果、岱瑪金誠等公司，以及很多善心人士贊助活動。
高雄市議長許崑源今天一起來種樹，他表示，自己非常、非常喜歡種樹，所以一定要來鼓勵大家多種樹，希望未來有更多的企業加入種樹行列。市議員林雅靜希望未來也可以到鳳山，推動有意義的種樹活動。
活動主辦人馬寶琳表示，今天種下700棵恆春黃槿、大葉山欖、苦楝等樹，都是耐旱、耐風、耐鹽的原生樹種。每棵樹平均一年可以減碳12公斤，今天的種樹活動可以每年幫地球減碳8400公斤。
全國商業總會常務理事陳義永表示，種樹是一件最有功德的善事，很值得大力推廣。
全國商業總會理事兼公益形象委員會主任委員、愛種樹公司董事長林資雄表示，依照聯合國氣候變遷組織去年公布的數據，地球只剩下12年的時間，我們必須在12年之內將地球的溫度有效的控制不可以超過1.5度，否則會有很大的災難。如何控制地球溫度不要再升溫，除了要求工廠減少碳排放之外，種樹是一個很實際的減碳行動。
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