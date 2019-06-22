種樹護地球！全商總與高雄市理事長協進會在旗津植樹

2019-06-22 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



全國商業總會與高雄市理事長協進會合作，今天在旗津女性勞動公園旁的公有土地，舉辦「622 森命之歌、一起來抱樹」活動，大家一起種樹護地球。

為了對抗地球暖化，全國商業總會理事長賴正鎰發起種樹護地球的活動，在林口、苗栗、雲林、台中、台南、高雄等縣市認養許多公有土地，廣邀企業界人士一起來種30萬棵樹。率先響應商的團體是高雄市理事長協進會，理事長趙維君不只個人出資種樹，並邀請高盈貿易、正德海運、萬寶祿生技、鮪軒貿易、金洲科技、海光中餐廳、壯佳果、岱瑪金誠等公司，以及很多善心人士贊助活動。

高雄市議長許崑源今天一起來種樹，他表示，自己非常、非常喜歡種樹，所以一定要來鼓勵大家多種樹，希望未來有更多的企業加入種樹行列。市議員林雅靜希望未來也可以到鳳山，推動有意義的種樹活動。

活動主辦人馬寶琳表示，今天種下700棵恆春黃槿、大葉山欖、苦楝等樹，都是耐旱、耐風、耐鹽的原生樹種。每棵樹平均一年可以減碳12公斤，今天的種樹活動可以每年幫地球減碳8400公斤。

全國商業總會常務理事陳義永表示，種樹是一件最有功德的善事，很值得大力推廣。