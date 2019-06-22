屏東共融式遊戲場試營運 不分長幼、身障一起同享

2019-06-22 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



繼台糖、永大特色共融公園後，屏東縣第3座友善兒童、身障與高齡者的「和平公園共融式遊戲場」今天起試營運，全區無障礙環境設施，除了國內首座適合身障者玩的飛翔滑軌、南高屏首座鑽石轉盤、屏東首座大型滾輪滑梯、無障礙（輪椅）鞦韆外，還有從國外原裝進口組合式的飛翔森林探險等遊具；縣長潘孟安也與兒童、身障者與長者體驗多種遊具，落實了不分你我、共同享樂的「共融」精神。

潘孟安表示，伴隨著都市發展，公園成為了民眾休憩的好去處，更是鄰里相互交流的地點，但傳統公園多較無顯著的特色，也無考量整個年齡層及身障者的需求，縣府整合屏東現有公園著手改造，秉持「自己的遊戲場自己蓋」，讓孩子與身障使用者能自主表達需求，參與自己的遊戲場設計，邀請設計廠商聆聽社區孩子的想像、家長意見，打造由社區兒童自主表達需求意見，並落實在工程規畫設計的共融公園。

他說，和平公園以原地形地貌打造許多特色遊具，將老樹與遊具結合建置的南高屏首座巨人之家及傑克樹屋，也保有原公園內林區綠化及林蔭休憩空間的野餐區，遊具都會定期清潔並消毒，保障民眾身體健康，大小朋友都能安心遊玩；廣場中設置花灑區和復古汲水泵浦，讓孩子在享受了沙坑、沙桌玩耍的歡樂時光後，能就地取用乾淨的自來水，也規畫親子野餐區及廣場遊戲區，讓公園更添歡樂及溫馨的氣圍。