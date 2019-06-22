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「回家跳舞」入圍傳藝金曲獎 日光小林族人笑著哭了

2019-06-22 17:58聯合報 記者王昭月╱即時報導

莫拉克災後積極復振家鄉文化的高雄市日光小林社區，族人克難製作的「回家跳舞」古謠專輯今年入圍第30屆傳藝金曲獎「最佳傳統音樂專輯」，獲知消息第一時間，大家激動落淚，直呼是紀念莫拉克10周年最好的禮物。

10年前，莫拉克風災奪走高雄小林村400多條人命，全村幾近覆滅，倖存的小林人移居甲仙區五里埔及杉林區日光小林社區，族人從零開始，努力求生，其中日光小林社區積極復振流逝的文化，拼湊殘缺的史料製作古謠專輯，希望世代傳唱，結果去年4月發行的「回家跳舞」專輯今年入圍傳藝金曲獎，正巧又逢莫拉克風災10周年，意義更顯非凡。

「入圍那天收到高市文化局恭喜簡訊，族人感動到哭。」日光小林社區發展協會總幹事王民亮說，「回家跳舞」這張古謠專輯報名傳藝金曲獎時並沒特別告知族人，一來大武壠族還沒爭取正名成功，其次專輯的製作十分克難，因此欠缺自信。

王民亮說，復振文化以來，「回家跳舞」專輯其實是史料最完整的一張，當中第5首「依阿達賽」及第8首都「巴達興」，是根據日本時代殘存的錄音學回來的。他們沒有經費，是一路相伴的音樂老師工藤仁志搬來錄音器材，大家集結在活動中心2樓圖書室錄製成，「歐兜邁經過時還要暫停，更不敢開電扇，十分克難」。不過大家把歌詞化入腦裡，奉為信仰再唱出，更加感動人心。

這次「回家跳舞」專輯在1078件作品獲選入圍，王民亮和族人感動到 無法自已，王說，莫拉克災後，小林人曾經一無所有，無家 可歸，但10年來他們找到自己的文化，製成的作品亦受到肯定，感覺很不可思議。

高雄日光小林社區大滿舞團製作的「回家跳舞」古謠專輯，入圍第30屆傳藝金曲獎最佳傳...
高雄日光小林社區大滿舞團製作的「回家跳舞」古謠專輯，入圍第30屆傳藝金曲獎最佳傳統音樂專輯。記者王昭月／ 攝影
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高雄日光小林社區居民努力尋根溯源，找回風災中逝去的古謠及語言，希望傳唱世代，發行...
高雄日光小林社區居民努力尋根溯源，找回風災中逝去的古謠及語言，希望傳唱世代，發行的第三張「回家跳舞」專輯，今年入圍傳藝金曲獎。圖／高雄日光小林社區發展協會提供
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莫拉克災後倖存小林村民，移居日光小林社區後積極復振產業與文化，如今他們的努力獲得...
莫拉克災後倖存小林村民，移居日光小林社區後積極復振產業與文化，如今他們的努力獲得傳藝金曲獎肯定。記者王昭月／攝影
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「回家跳舞」古謠專輯入圍第30屆傳藝金曲獎最佳傳統音樂專輯，小林族人大受鼓舞。記...
「回家跳舞」古謠專輯入圍第30屆傳藝金曲獎最佳傳統音樂專輯，小林族人大受鼓舞。記者王昭月／ 攝影
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災後文化局小林村
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