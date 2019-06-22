「回家跳舞」入圍傳藝金曲獎 日光小林族人笑著哭了

2019-06-22 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



莫拉克災後積極復振家鄉文化的高雄市日光小林社區，族人克難製作的「回家跳舞」古謠專輯今年入圍第30屆傳藝金曲獎「最佳傳統音樂專輯」，獲知消息第一時間，大家激動落淚，直呼是紀念莫拉克10周年最好的禮物。

10年前，莫拉克風災奪走高雄小林村400多條人命，全村幾近覆滅，倖存的小林人移居甲仙區五里埔及杉林區日光小林社區，族人從零開始，努力求生，其中日光小林社區積極復振流逝的文化，拼湊殘缺的史料製作古謠專輯，希望世代傳唱，結果去年4月發行的「回家跳舞」專輯今年入圍傳藝金曲獎，正巧又逢莫拉克風災10周年，意義更顯非凡。

「入圍那天收到高市文化局恭喜簡訊，族人感動到哭。」日光小林社區發展協會總幹事王民亮說，「回家跳舞」這張古謠專輯報名傳藝金曲獎時並沒特別告知族人，一來大武壠族還沒爭取正名成功，其次專輯的製作十分克難，因此欠缺自信。

王民亮說，復振文化以來，「回家跳舞」專輯其實是史料最完整的一張，當中第5首「依阿達賽」及第8首都「巴達興」，是根據日本時代殘存的錄音學回來的。他們沒有經費，是一路相伴的音樂老師工藤仁志搬來錄音器材，大家集結在活動中心2樓圖書室錄製成，「歐兜邁經過時還要暫停，更不敢開電扇，十分克難」。不過大家把歌詞化入腦裡，奉為信仰再唱出，更加感動人心。