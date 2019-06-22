親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

涉嫌公海賣油給北韓纏官司 油商陳世憲住處墜樓身亡

從醫院走入社區 營養師山路坍方也背教具徒步衝據點

2019-06-22 15:20聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

我們與營養師的距離比想像中的更近，不用跑醫院、瘦身中心，在巷弄轉角處的社區據點就能看見他們的身影。黃惠芳是高雄市社區營養推廣中心的專案營養師，她與三個同事一同守護38個行政區社區據點長者的健康，每天上山下海，在桃源區深山看日出、茄萣區海港旁看日落，穿梭在都市車水馬龍間，也背教具徒步走過坍方山路衝據點。

據營養師公會全聯會統計，20年前，全台六成營養師都在醫院工作；隨著時代變遷，營養師工作場域更多元，國健署自去年在全台成立在地「社區營養推廣中心」，社區營養師這個新興職業就此誕生，國健署社區健康組長吳建遠說，多次親自走進社區營養推廣中心，發現長輩都非常喜歡這些營養師定期探望，因為他們的生活品質真的因此改善。

黃惠芳說，高雄市的行政區數目是六都中最多的，4名社區營養師及50名培訓社區營養師，人力還是很吃緊，最遠、最高的社區據點是位在海拔1210公尺的桃源區馬舒霍爾文化聚落所，一趟車程需3至5小時，遇到汛期更嚇人，山崩、橋段或路塌，他們仍會背著大型教具徒步上山，因為誰都不確定這天是否會有第一次踏入據點的新成員，他們不想錯過篩檢出營養不良長者的任何機會。

被問到主動走進社區對營養教育有什麼幫助，黃惠芳笑著說，這樣才有機會了解當地最新鮮的食材及居民習慣的飲食特色，進而設計獨一無二的在地食譜，提高居民配合意願。她以原鄉為例，過去政府送餐主食都是平地習慣吃的白米，但其實原鄉的小米、紅藜不僅營養又是家鄉味，當社區營養師團衛宣導吃小米、紅藜，原民爺奶都開心地說「我們以前就吃這個」。

國內長者每日乳品攝取量不足，與長者喝牛奶可能產生不適有關，黃惠芳說，最近在社區據點遇到一名長輩開心地告訴她，在團衛後知道可以喝去乳糖牛奶可避免拉肚子，最近都有吃足夠的乳製品，長輩一說完，其他爺奶紛紛上前問在哪裡買，「我們就這樣在社區據點種下膳食營養的種子，人人都可以是社區營養師。」

黃惠芳就是高雄市社區營養推廣中心的專案營養師，她與三個同事一同守護38個行政區社...
黃惠芳就是高雄市社區營養推廣中心的專案營養師，她與三個同事一同守護38個行政區社區據點長者的健康。記者陳婕翎／攝影
分享

國健署
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

影／韓粉「帶關刀」搭火車南下相挺 因韓國瑜救國救黨

2019-06-22 11:49

影╱韓國瑜到顏清標服務處 500分米粉、爌肉已備好

2019-06-22 14:24

韓國瑜台中造勢 咖啡哥送4000杯咖啡

2019-06-22 11:32

影／看準韓流財 近百攤商漏夜卡位亂

2019-06-22 11:13

韓國瑜台中造勢估午後現人潮 車輛這樣停

2019-06-22 09:05

全國中小學科展 下月高雄見

2019-06-21 23:53

屏東精品咖啡 團體戰進軍市場

2019-06-21 23:47

獲贈縫紉機 大愛縫紉社將開職訓班

2019-06-21 23:42

高雄智慧科技創新園區 熱鬧開張

2019-06-21 23:25

仁武產業園區通過初審 森林不保？

2019-06-21 23:05

從爸爸的小球童到國手 金門囝仔李洋寫下球壇奮鬥史

2019-06-21 20:28

高市隱翅蟲出沒 網友指因環境不乾淨所致

2019-06-21 20:04

黃國昌質疑養雞場侵占國土遭吃案 屏地檢駁斥

2019-06-21 18:52

小漁村轉型不懂行銷 枋寮青年創代銷平台解憂

2019-06-21 17:20

騎島平安！載媽祖環繞台澎金馬綠島

2019-06-21 15:07

蘭嶼勇士千年前葬身菲律賓Subtan島 17名後裔啟程尋根

2019-06-21 15:04

高雄發大財要砍萬棵樹？經發局：努力留住更多綠樹

2019-06-21 14:58

鐵路地下化 高雄鐵路沿線周邊老舊建物優先輔導都更

2019-06-21 09:49

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

大自然的天籟 那瑪夏部落巡禮

2019-06-17 08:56

竹籬笆外的春天 來去眷村住一晚

2019-06-17 08:54

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

善心機構合贈38台縫紉機 大愛手作坊明年開班招生

2019-06-21 18:05

比台北101還高！站在雲的高度品味屏東原鄉咖啡

2019-06-21 12:25
看更多

熱門文章

高市隱翅蟲出沒 網友指因環境不乾淨所致

2019-06-21 20:04

影／今天隱藏版菜單是什麼？ 基隆這家店天天有驚喜

2019-06-21 23:18

韓國瑜台中造勢估午後現人潮 車輛這樣停

2019-06-22 09:05

一騎紅塵妃子笑 竹市荔枝節今熱鬧登場嘗鮮要快

2019-06-22 10:32

台南永康警分局K書風氣盛 前月3人現又3人上警大　

2019-06-22 09:03

大巨蛋疏散「出埃及記」？ 遠雄：別變高壓統治犧牲品

2019-06-21 20:00

影／韓粉「帶關刀」搭火車南下相挺 因韓國瑜救國救黨

2019-06-22 11:49

台62線跨基金二路延伸萬里？ 說明會地方意見不一

2019-06-21 17:30

金山沙灘蹦火音樂季明晚登場 3艘蹦火船岸邊展演

2019-06-21 21:35

黃國昌質疑養雞場侵占國土遭吃案 屏地檢駁斥

2019-06-21 18:52

竹東動漫園區不到3年閉館 將轉型為原民產銷中心

2019-06-21 17:13

5港生前進新北深坑 陪慢飛天使玩玩具

2019-06-21 18:05

舒淇走過「夢境般長廊」明年走入歷史 下引道下月先拆

2019-06-22 12:45

夏戀嘉年華名單公布 羅志祥、田馥甄大咖雲集

2019-06-21 19:31

出家人也力挺韓國瑜！一車青草茶讓韓粉解渴

2019-06-22 11:11

師大商圈都計變更公聽會 居民高喊撤回

2019-06-21 21:35

無人飛機噴藥防治秋行軍蟲 台南農業局：不合法已喊停

2019-06-22 12:17

蘭嶼旅遊不守交通規則 一天3起車禍 居民：這不是國外

2019-06-22 11:00

77家私幼簽約加入 北市幼兒園準公共化達53%

2019-06-21 20:09

中市空汙改善了？市區民眾可肉眼遠眺玉山

2019-06-22 13:37

從爸爸的小球童到國手 金門囝仔李洋寫下球壇奮鬥史

2019-06-21 20:28

台中追加80億預算 老人健保補助可望7月恢復

2019-06-21 19:29

小漁村轉型不懂行銷 枋寮青年創代銷平台解憂

2019-06-21 17:20

第一河川局整治安農溪如畫中美景 明天邀你入畫健行

2019-06-21 17:47

韓國瑜台中造勢 咖啡哥送4000杯咖啡

2019-06-22 11:32

影／看準韓流財 近百攤商漏夜卡位亂

2019-06-22 11:13

基隆暑期營隊美食烹飪、舞蹈、人體彩繪 技職大體驗

2019-06-21 18:07

淡水最重南瓜出爐 林建訓903台斤奪冠

2019-06-21 22:45

影╱韓國瑜到顏清標服務處 500分米粉、爌肉已備好

2019-06-22 14:24

台南官田農會芒果乾好吃密訣 傳統燃火烘製24小時

2019-06-22 10:08

新北聯醫建醫療大樓 侯友宜：溪南、溪北呼應

2019-06-21 22:58

嘉義市府約市民明年的今天 帶上「上帝金戒指」

2019-06-21 19:33

台中加嚴標準 中火減煤改以使用量計算

2019-06-21 15:47

水庫施工無法耕作 農民陳情多年終獲補償

2019-06-21 16:07

台中設計周今登場 跨界整合4展聯合展出

2019-06-21 20:03

慕谷慕魚坍方封山近3年 縣府評估修復經費逾億元

2019-06-22 10:35

影／看就好！宜蘭獨角仙大爆發 生態秘境不怕曝光

2019-06-22 14:31

戲水季節／台中大安濱海樂園 泳池今起免費開放

2019-06-21 22:40

「國瑜夜市」製造垃圾 青年軍、七旬老婦自發性清理

2019-06-22 12:26

愛老人公益賽 斗六棒球場明星隊將熱鬧開打

2019-06-21 16:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top