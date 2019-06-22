從醫院走入社區 營養師山路坍方也背教具徒步衝據點

2019-06-22 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



我們與營養師的距離比想像中的更近，不用跑醫院、瘦身中心，在巷弄轉角處的社區據點就能看見他們的身影。黃惠芳是高雄市社區營養推廣中心的專案營養師，她與三個同事一同守護38個行政區社區據點長者的健康，每天上山下海，在桃源區深山看日出、茄萣區海港旁看日落，穿梭在都市車水馬龍間，也背教具徒步走過坍方山路衝據點。

據營養師公會全聯會統計，20年前，全台六成營養師都在醫院工作；隨著時代變遷，營養師工作場域更多元，國健署自去年在全台成立在地「社區營養推廣中心」，社區營養師這個新興職業就此誕生，國健署社區健康組長吳建遠說，多次親自走進社區營養推廣中心，發現長輩都非常喜歡這些營養師定期探望，因為他們的生活品質真的因此改善。

黃惠芳說，高雄市的行政區數目是六都中最多的，4名社區營養師及50名培訓社區營養師，人力還是很吃緊，最遠、最高的社區據點是位在海拔1210公尺的桃源區馬舒霍爾文化聚落所，一趟車程需3至5小時，遇到汛期更嚇人，山崩、橋段或路塌，他們仍會背著大型教具徒步上山，因為誰都不確定這天是否會有第一次踏入據點的新成員，他們不想錯過篩檢出營養不良長者的任何機會。

被問到主動走進社區對營養教育有什麼幫助，黃惠芳笑著說，這樣才有機會了解當地最新鮮的食材及居民習慣的飲食特色，進而設計獨一無二的在地食譜，提高居民配合意願。她以原鄉為例，過去政府送餐主食都是平地習慣吃的白米，但其實原鄉的小米、紅藜不僅營養又是家鄉味，當社區營養師團衛宣導吃小米、紅藜，原民爺奶都開心地說「我們以前就吃這個」。