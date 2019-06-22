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胡璉逝世42週年 陝西老家泥土相伴

2019-06-22 14:48中央社 金門縣22日電

今天是金門「現代恩主公」胡璉將軍逝世42週年紀念日，胡璉孫子胡敏越帶著胡璉陝西老家泥土，到胡璉水葬下海處，將泥土灑向大海，祝願胡璉魂歸故里，繼續鎮守台澎金馬。

金門各界紀念胡璉將軍逝世42週年追思祭典，在伯玉亭公園舉行，由縣長楊鎮浯和金防部指揮官姜振中主祭；除了地方人士，胡璉「怒潮學校」的子弟兵梁懷茂等多人也遠從台灣或大陸前來追思老長官。

祭典中最特別的是，胡璉陝西老家親人帶來兩罐泥土。胡璉孫子胡敏越說，一罐泥土是從胡璉出生地已半坍塌的故居中挖得；另一罐的泥土是來自胡璉兒時跟著爺爺祭拜的祖墳地。

祭典結束後，胡敏越與妹妹胡敏珍和陝西長輩，來到水頭塔山電廠前方約50公尺的將軍泉右前方胡璉水葬下海處，把一坏土放在胡璉紀念碑前，再拿出兩把灑向大海。

胡敏越說，胡璉16、17歲就離開華縣老家，這輩子沒再回去過，他生前非常遺憾未能回到老家；如今家中長輩帶來故鄉泥土，可以完成爺爺心願；祈願爺爺魂歸故里，得到安息，繼續鎮守台澎金馬。

帶來這兩罐泥土的是胡敏越的堂叔張虎和堂兄張群。胡敏越解釋，兒時胡璉告訴他，自己的爺爺本姓張，後來過繼給胡家。而胡敏越一直到上個月才找到陝西的張家長輩。

胡敏越說，中華民國近代出了胡璉這樣的將軍，身為後代有責任和義務完成他老人家最後的心願。張虎也說，胡璉是中華民族優秀的兒女，是張家、胡家，以及陝西的驕傲。

香港導演馮淬帆應胡敏珍邀約也參加了祭典，馮淬帆表示，非常景仰胡璉為金門、為中華民國所做的一切，一定要來參加祭典，表達敬意。

主持祭典的金門縣長楊鎮浯表示，胡璉不只是位將軍，在他主政金門的歲月中，除了軍政之外，更為教育、人文和產業奠下良好基礎；紀念胡璉的同時，希望所有人都能記取，只有把產業做好、民生顧好，才是真正貢獻地方。

金門楊鎮浯
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