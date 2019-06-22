影╱韓國瑜到顏清標服務處 500分米粉、爌肉已備好

2019-06-22 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今晚要到台中市參加造勢活動，會先到沙鹿區顏清標和兒子立委顏寬恒，女兒台中市副議長顏莉敏的服務處拜會，顏的服務處已備好500分米粉和爌肉，可讓支持者大飽口福。

顏清標今早受訪表示，韓來拜訪，他會建議「說的話要做到」，韓目前只是參加國民黨內初選，如果能代表黨參選總統，他建議韓要重視地方重要建設，很多建設都已落後。