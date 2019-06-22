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涉嫌公海賣油給北韓纏官司 油商陳世憲住處墜樓身亡

影／稱呼韓國瑜為「韓總統」王金平：我沒口誤

影╱韓國瑜到顏清標服務處 500分米粉、爌肉已備好

2019-06-22 14:24聯合報 記者游振昇╱即時報導

高雄市長韓國瑜今晚要到台中市參加造勢活動，會先到沙鹿區顏清標和兒子立委顏寬恒，女兒台中市副議長顏莉敏的服務處拜會，顏的服務處已備好500分米粉和爌肉，可讓支持者大飽口福。

顏清標今早受訪表示，韓來拜訪，他會建議「說的話要做到」，韓目前只是參加國民黨內初選，如果能代表黨參選總統，他建議韓要重視地方重要建設，很多建設都已落後。

顏清標服務處今天中午已備好米粉和爌肉，支持者陸續到服務處，他們說難得機會，現場可看到韓國瑜本人。

韓國瑜今天下午要到台中市拜訪顏清標，顏的服務處已備好大量米粉和爌肉給支持者吃。記...
韓國瑜今天下午要到台中市拜訪顏清標，顏的服務處已備好大量米粉和爌肉給支持者吃。記者游振昇/攝影
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韓國瑜今天下午要到台中市拜訪顏清標，顏的服務處已備好大量米粉和爌肉給支持者吃。記...
韓國瑜今天下午要到台中市拜訪顏清標，顏的服務處已備好大量米粉和爌肉給支持者吃。記者游振昇/攝影
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韓國瑜顏清標台中市
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