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韓國瑜台中造勢打溫情牌 會場擺捐款箱盼救毛小孩

2019-06-22 13:12聯合報 記者余采瀅╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天台中造勢，財團法人高雄市守護流浪生命協會今天在造勢會場擺出數個愛心捐款箱，希望民眾踴躍捐款，救救毛小孩。

高雄市守護流浪生命協會表示，協會共救援700隻毛小孩，今天除了支持庶民總統，也希望大家拯救流浪生命，因此除了擺出愛心捐款箱，希望大家踴躍捐款，也呼籲民眾以認養代替購買。

財團法人高雄市守護流浪生命協會今天在造勢會場擺出數個愛心捐款箱，希望民眾踴躍捐款...
財團法人高雄市守護流浪生命協會今天在造勢會場擺出數個愛心捐款箱，希望民眾踴躍捐款，救救毛小孩。記者余采瀅／攝影
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財團法人高雄市守護流浪生命協會今天在造勢會場擺出數個愛心捐款箱，希望民眾踴躍捐款...
財團法人高雄市守護流浪生命協會今天在造勢會場擺出數個愛心捐款箱，希望民眾踴躍捐款，也呼籲民眾以認養代替購買。記者余采瀅／攝影
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財團法人高雄市守護流浪生命協會今天在造勢會場擺出數個愛心捐款箱，希望民眾踴躍捐款...
財團法人高雄市守護流浪生命協會今天在造勢會場擺出數個愛心捐款箱，希望民眾踴躍捐款，救救毛小孩。記者余采瀅／攝影
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