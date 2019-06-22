韓國瑜台中造勢 咖啡哥送4000杯咖啡

2019-06-22 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天下午到台中造勢，但會場一早就有聚集許多韓粉，有民眾自主捐助食物、茶水供參與的民眾領取，其中有位「咖啡哥」在現場沖咖啡，準備4000杯咖啡讓韓粉排隊領取。

來自高雄的倪國俊罹患僵直性脊推炎，儘管行動不便，仍到場支持韓國瑜。他說，「中華民國需要韓國瑜，中華民國如果沒有韓國瑜，下一代就沒有希望。」