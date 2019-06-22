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出家人也力挺韓國瑜！一車青草茶讓韓粉解渴

2019-06-22 11:11聯合報 記者余采瀅╱即時報導

高雄市韓國瑜今天到台中造勢，造勢會場一早已經聚集許多韓粉及攤商，現場有來自花蓮的出家人準備青草茶、西瓜冰沙提供韓粉解渴，吸引韓粉大排長龍領取茶水。

來自花蓮的出家人表示，韓國瑜很好，因為認同韓國瑜的理念，所以來支持他，昨晚他就從花蓮抵達台中，準備了一車的茶水要與大家結緣。

來自花蓮的出家人準備青草茶、西瓜冰沙提供韓粉解渴，吸引韓粉大排長龍領取茶水。記者...
來自花蓮的出家人準備青草茶、西瓜冰沙提供韓粉解渴，吸引韓粉大排長龍領取茶水。記者余采瀅／攝影
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來自花蓮的出家人準備青草茶、西瓜冰沙提供韓粉解渴，吸引韓粉大排長龍領取茶水。記者...
來自花蓮的出家人準備青草茶、西瓜冰沙提供韓粉解渴，吸引韓粉大排長龍領取茶水。記者余采瀅／攝影
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韓國瑜高雄市
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