出家人也力挺韓國瑜！一車青草茶讓韓粉解渴

2019-06-22 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天到台中造勢，造勢會場一早已經聚集許多韓粉及攤商，現場有來自花蓮的出家人準備青草茶、西瓜冰沙提供韓粉解渴，吸引韓粉大排長龍領取茶水。