韓國瑜台中造勢 車輛這樣停

2019-06-22 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜第四場造勢今台中登場，活動定調「榮耀新中華 歡樂向前行」，警方推估中午後湧現人潮，將採漸進式彈性擴大管制，規畫市政路與朝富路為韓粉遊覽車上下車地點，若車流量大，將增加市政路靠近惠來路與惠中路上下車點。當天路況將隨時提供警察廣播電台插播報導，請駕駛人留意收聽。

造勢活動會場在西屯區市政北二路與河南路三段的水利地舉行。警方指出，主辦單位申請時間從早上8點到晚上10點，考量人潮約在中午開始聚集，警方管制時段為中午12點至晚上10點。

管制範圍從北起市政北六路(含)、市政北五路(含)以南；東至惠中路(不含)以西；南沿市政路(不含)以北；西迄黎明路(不含)以東。管制範圍內的道路，將視狀況作必要的彈性管制車輛通行，採取「管車、不管人」方式，確保住戶與商家通行權益。

搭乘遊覽車來的韓粉，警方規畫市政路與朝富路為上下車點，若遊覽車數太多，再增加市政路靠近惠來路與惠中路，為韓粉遊覽車上下車點。