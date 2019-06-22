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韓國瑜台中造勢 車輛這樣停

2019-06-22 09:05聯合報 記者林佩均╱即時報導

高雄市韓國瑜第四場造勢今台中登場，活動定調「榮耀新中華　歡樂向前行」，警方推估中午後湧現人潮，將採漸進式彈性擴大管制，規畫市政路與朝富路為韓粉遊覽車上下車地點，若車流量大，將增加市政路靠近惠來路與惠中路上下車點。當天路況將隨時提供警察廣播電台插播報導，請駕駛人留意收聽。

造勢活動會場在西屯區市政北二路與河南路三段的水利地舉行。警方指出，主辦單位申請時間從早上8點到晚上10點，考量人潮約在中午開始聚集，警方管制時段為中午12點至晚上10點。

管制範圍從北起市政北六路(含)、市政北五路(含)以南；東至惠中路(不含)以西；南沿市政路(不含)以北；西迄黎明路(不含)以東。管制範圍內的道路，將視狀況作必要的彈性管制車輛通行，採取「管車、不管人」方式，確保住戶與商家通行權益。

搭乘遊覽車來的韓粉，警方規畫市政路與朝富路為上下車點，若遊覽車數太多，再增加市政路靠近惠來路與惠中路，為韓粉遊覽車上下車點。

晚上7點位於市政北二路與河南路口的大進場，警方將提早在6點進行路面淨空，維持韓下車的行走路線；警方表示，韓國瑜周遭將有四層人員戒護，從最內的隨扈、韓家軍護衛隊、警方到韓家外衛隊志工。

台中市警局第六分局公布，韓國瑜活動造勢台中會場遊覽車上下車地點與行徑路線。圖／台...
台中市警局第六分局公布，韓國瑜活動造勢台中會場遊覽車上下車地點與行徑路線。圖／台中市警察局第六分局提供
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台中市警局第六分局公布，韓國瑜活動造勢台中會場遊覽車上下車地點與行徑路線。圖／台...
台中市警局第六分局公布，韓國瑜活動造勢台中會場遊覽車上下車地點與行徑路線。圖／台中市警察局第六分局提供
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台中市警局第六分局公布，韓國瑜活動造勢會場周遭車輛改道指引圖。圖／台中市警察局第...
台中市警局第六分局公布，韓國瑜活動造勢會場周遭車輛改道指引圖。圖／台中市警察局第六分局提供
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韓國瑜警察高雄市
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