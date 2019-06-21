從爸爸的小球童到國手 金門囝仔李洋寫下球壇奮鬥史

2019-06-21 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



近兩年在國際賽事均有亮眼成績的金門籍羽球國手李洋，今天在家鄉捐出新台幣30萬元設立回饋基金，盼能透過自己一路奮鬥的故事與這筆基金，鼓勵更多正在運動場上努力的選手，金門縣長楊鎮浯相當肯定他的回饋善舉，期盼能培育更多像李洋一樣的優秀選手。

「其實我以前不喜歡打羽球」李洋說，他幼時長的胖胖的，並不喜歡羽球，但爸爸希望他多動，就帶著就讀幼稚園的他，到球場幫忙撿球，他回憶，小學時其實是被父親逼著練打羽球，後來打出興趣才全力投入，啟蒙教練就是爸爸李峻淯。

李洋說，自己不是最天賦異稟的球員，羽球路上也並非一帆風順，他小學五年級才正式加入社子國小校隊；因起步晚，成績不盡理想，一度想放棄羽球；國中幾經波折進入羽球名校中山國中，曾獲全中運第七名。

升上高中後，李洋的羽球越打越好，但在高二升高三時卻又被檢測出左腳踵骨斷裂，讓他無法正常走路，更不可能跳躍殺球，足足半年都沒辦法正常訓練，靠著熱愛羽球的心及持之以恆的努力才有今天的他。大學時，李洋遇到了重要的搭檔李哲輝，兩人在全國排名賽屢獲佳績，讓李洋成為第一位在這項賽事奪冠的金門人。李洋在去年的亞運男子羽球雙打獲得銅牌，為中華台北拿下亞運賽第一面羽球男雙獎牌。

本身也是羽球好手的李峻淯說，以前孩子們流行電玩，他覺得與其讓孩子打電玩，還不如打羽球，沒想到李洋越打越好，李洋讀國一時，打的就已經很不錯，但還不是他的對手，當時他偶爾還會取笑兒子「撿球撿太慢」，沒想到，李洋國三時，水準就已經追上老爸，高一時甚至打的比爸爸好，換他要一直撿球。

李洋說，他打羽球已經將近13年，征戰球場超過百回，一路上除了自己不間斷地付出努力，身旁的家人、教練、隊友都是不可或缺的幕後功臣，他感謝人生中每一個貴人，如今已是國手的他，希望能藉由自身力量回饋家鄉，幫助對於體育運動有興趣的弱勢學生。