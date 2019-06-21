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高市隱翅蟲出沒 網友指因環境不乾淨所致

2019-06-21 20:04中央社 高雄21日電

高雄市登革熱疫情增溫之際，又有網友指在市區有大量隱翅蟲出沒。圖／嘉義林管處提供
高雄市登革熱疫情增溫之際，又有網友指在市區有大量隱翅蟲出沒。圖／嘉義林管處提供
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高雄市登革熱疫情增溫，又有網友指在市區有大量隱翅蟲出沒，質疑因市府沒除草，造成環境不夠乾淨，市區才會出現大量隱翅蟲。市府今天說，對隱翅蟲可能出沒地方加強管理。

有網友在臉書「公民割草行動」社團貼文，「自己住在高雄楠梓特區的12樓，為什麼一晚能讓我宰了十幾隻的隱翅蟲？我們的市府同仁在幹什麼？也請市長多關心市政，怒火中燒的市民，市長我沒選你，罷免我一定投你」。

也有網友質疑因市區雜草很多，市府都沒有除草，環境不夠乾淨，才會造成生活在山區或郊區的隱翅蟲，大量遷移至市區。網友紛紛貼出市區和鬧區雜草叢生的照片。

高雄市政府新聞局透過媒體群組簡訊表示，市長韓國瑜已責成環保局、衛生局、農業局及工務局養工處等特別注意，民眾如果發現可立即通報市府1999市民專線，市府會派人前往調查處理，也指示相關單位，針對雜草或隱翅蟲可能出沒的地方加強管理。

高市府環保局表示，目前未接獲民眾通報遭隱翅蟲傷人的案例，且隱翅蟲非列管的傳染病蟲，民眾如果發現時可立即通報市府1999，會立即派人前往調查環境和處理。

高市府農業局說明，隱翅蟲日間都棲息在湖邊、池塘、水溝和雜草叢等處，晝伏夜出，因有趨光性，夜間會群集飛向燈光處，民眾一旦發現有隱翅蟲千萬不要碰觸，尤其因體液具隱翅蟲素會對皮膚產生刺激，造成發炎和灼痛感等症狀。

高雄市韓國瑜隱翅蟲
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