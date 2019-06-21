善心機構合贈38台縫紉機 大愛手作坊明年開班招生

2019-06-21 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄杉林大愛縫紉生產合作社在八八風災後成立，成員靠製作生活布包賺取生活費。為讓手作坊順利轉型，台北市3個扶輪社與企業合贈38台工業用縫紉機，未來合作社將開辦縫紉職訓教室，教導偏鄉居民習得一技之長。

八八風災後，勞動部培力計畫輔導一群大愛媽媽成立縫紉社，歷經多年營運，目前有7名社員、4名行政人員，並自創品牌「sunny bubao」，生產提袋、背包、化妝包與腰帶包等商品。

大愛縫紉社計畫成立縫紉職訓教室，協助偏遠地區居民職業訓練。在中衛發展中心媒合下，台灣科技大學校友總會、德安實業公司，以及台北市松仁、信義與中興3個扶輪社合捐38台工業用縫紉機，總價值超過百萬元。

今天中午，縫紉社舉辦捐贈儀式，邀請地方人士到場見證。除捐贈縫紉機外，台北中興扶輪社另贈一台AED儀器，放置在活動中心，供大愛園區居民緊急狀況使用。

專案經理谷瑞婷表示，旗山、美濃、杉林、甲仙等地居民以農業生產為主，如要學習縫紉專長，搭車往返市區需要3小時，若能成立縫紉教室，年輕人或中高齡失業者可以就近上課。