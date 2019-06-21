小漁村轉型不懂行銷 枋寮青年創代銷平台解憂

2019-06-21 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣枋寮鄉新龍社區是石斑魚養殖重鎮，4年前通過農村再生社區計畫，社區導入餵魚秀等漁村生活體驗行程，還利用龍膽石斑剩餘價值，萃取魚鱗精華製成保養品，漁民喜見轉型，卻苦惱不會行銷，社區理事長林春來最近找到多位有豐富創意的在地青年創設「愛地創意行銷」銷售平台，除了實體店面，不久會透過網路方式銷售社區好物和特色景點。

「鄉內近來有不少年輕人開設的創意小店，何不找這群『點子王』來腦力激盪！」新龍社區發展協會執行長林春來2個月前找來鄭芳昆、阮敏森、陳宏洋、郭育旻、邱柏儀5位返鄉青年，經多次討論後，決定結合包括表演設計、餐飲、平面設計、網站銷售、錄影剪輯等專業，以「愛家鄉、愛土地」為主軸，成立代銷平台。

林春來說，看到內埔鄉東片社區成立東片寶石村股份有限公司，成功推廣社區產品，加上今年參加熱帶農業博覽會農村再生區、2019台灣燈會在屏東的經驗，讓參與社區工作的在地青年希望為新龍社區及枋寮鄉創造更多可能性，經討論後成立「愛地創意行銷」，希望不僅帶動新龍社區，更擴及全鄉，朝共榮目標發展。

創辦人之一的鄭芳昆說，社區產品靠社區自主經營很辛苦，養殖業者不懂行銷，集結眾人之力才能創造互惠、共贏，為能讓社區自主營運，不用再侷限計畫補助經費，未來扣除成本後盈餘的5%將回饋社區，投入老人關懷據點，企盼帶動社區翻轉。

他說，初期以新龍社區開發的龍膽石斑魚鱗膠原蛋白面膜等保養品為主力商品，不久還有以龍膽石斑魚鱗為材料開發的冰品，目前在枋寮鄉「椰們」、「阮家茶坊」等店家有實體商品展售，不久透過臉書粉絲專頁銷售；未來計畫擴及鄉內其他農副產品，提高枋寮鄉的能見度，也為觀光旅遊盡分心力。