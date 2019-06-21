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騎島平安！載媽祖環繞台澎金馬綠島

2019-06-21 15:07聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義新港奉天宮今天舉辦，媽祖駐臺400年「馨護臺灣 騎島平安」，腳踏車遶境環台啟動記者會，由董事長何達煌宣告將帶領信眾，以騎腳踏車的方式繞行台、澎、金、馬、綠島，進行全台首次媽祖腳踏車環台，活動自本月29日首航澎湖，將持續進行到明年1月5日環島全台祈福。

新港奉天宮為慶祝新港媽祖蒞台400年，舉辦一系列慶祝活動，首場活動以騎腳踏車方式繞行台澎金馬，6月29、30兩天首航澎湖，7月20、21到金門，9月21、22到台東綠島，10月11、12去馬祖，最後從12月28日起到明年1月5日，以9天8夜繞行台灣本島。

嘉義縣長翁章梁今天特別向議會請假1小時，到奉天宮參加啟動儀式，他與何達煌、新港鄉長林茂盛、澎湖天后宮主委蔡光明、金門天后宮主委林長獻、捷安特總經理鄭秋菊等人，一起為龍頭車、鳳尾車及媽祖駐台400年紀念款腳踏車揭幕，象徵活動正式啟動。

何達煌表示，日前率董監事舉行「擲杯」典禮，由新港奉天宮「𥴊郊媽」擔當馨護臺灣大任，「馨護臺灣．騎島平安」的含意，代表媽祖所到之處，平安就到那裡，「馨護台灣」與「幸福台灣」同音；「騎島」與「祈禱」諧音，要帶給台灣幸福與平安。

新港奉天宮總幹事李進興說明，本次活動由董事長何達煌領隊，每梯次約300人參與，並開放120人報名一起騎腳踏車，車隊由龍頭車載全台縣市長銜名祝福匾額，鳳尾車載媽祖，車隊明年元月1日還會抵達總統府參加升旗典禮。

嘉義縣新港奉天宮慶祝媽祖駐臺400年，舉辦「馨護臺灣 騎島平安」腳踏車遶境環台。...
嘉義縣新港奉天宮慶祝媽祖駐臺400年，舉辦「馨護臺灣 騎島平安」腳踏車遶境環台。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」，腳踏車遶境環台，今天舉辦啟動記者會。記者...
嘉義縣新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」，腳踏車遶境環台，今天舉辦啟動記者會。記者卜敏正／攝影
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「馨護臺灣 騎島平安」腳踏車遶境環台啟動記者會，縣長翁章梁（右四）特別向議會請假...
「馨護臺灣 騎島平安」腳踏車遶境環台啟動記者會，縣長翁章梁（右四）特別向議會請假1小時到奉天宮參加。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣新港奉天宮舉辦「馨護臺灣 騎島平安」腳踏車遶境環台，由捷安特公司設計、提供...
嘉義縣新港奉天宮舉辦「馨護臺灣 騎島平安」腳踏車遶境環台，由捷安特公司設計、提供專屬腳踏車。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣新港奉天宮今天舉辦，「馨護臺灣 騎島平安」腳踏車遶境環台啟動記者會，縣長翁...
嘉義縣新港奉天宮今天舉辦，「馨護臺灣 騎島平安」腳踏車遶境環台啟動記者會，縣長翁章梁今天特別向議會請假1小時，到奉天宮參加啟動儀式。記者卜敏正／攝影
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媽祖奉天宮澎湖
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