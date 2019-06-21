騎島平安！載媽祖環繞台澎金馬綠島

2019-06-21 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義新港奉天宮今天舉辦，媽祖駐臺400年「馨護臺灣 騎島平安」，腳踏車遶境環台啟動記者會，由董事長何達煌宣告將帶領信眾，以騎腳踏車的方式繞行台、澎、金、馬、綠島，進行全台首次媽祖腳踏車環台，活動自本月29日首航澎湖，將持續進行到明年1月5日環島全台祈福。

新港奉天宮為慶祝新港媽祖蒞台400年，舉辦一系列慶祝活動，首場活動以騎腳踏車方式繞行台澎金馬，6月29、30兩天首航澎湖，7月20、21到金門，9月21、22到台東綠島，10月11、12去馬祖，最後從12月28日起到明年1月5日，以9天8夜繞行台灣本島。

嘉義縣長翁章梁今天特別向議會請假1小時，到奉天宮參加啟動儀式，他與何達煌、新港鄉長林茂盛、澎湖天后宮主委蔡光明、金門天后宮主委林長獻、捷安特總經理鄭秋菊等人，一起為龍頭車、鳳尾車及媽祖駐台400年紀念款腳踏車揭幕，象徵活動正式啟動。

何達煌表示，日前率董監事舉行「擲杯」典禮，由新港奉天宮「𥴊郊媽」擔當馨護臺灣大任，「馨護臺灣．騎島平安」的含意，代表媽祖所到之處，平安就到那裡，「馨護台灣」與「幸福台灣」同音；「騎島」與「祈禱」諧音，要帶給台灣幸福與平安。