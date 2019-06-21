比台北101還高！站在雲的高度品味屏東原鄉咖啡

2019-06-21 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



去年才畢業的雷瑞瑀，回到泰武鄉山區打造拉拔克咖啡屋，讓民眾能從比台北101更高的視野，享受香醇濃郁的泰武咖啡。記者江國豪／攝影 分享 facebook 屏東縣9個原住民鄉鎮，皆出產咖啡，而伍拉魯滋咖啡產業基地，更扮演通路據點、技術教育、人才培育的重要角色，帶領原鄉咖啡打團體戰，進一步朝向精品咖啡發展。也有原鄉青年為推廣咖啡產業，回鄉經營咖啡屋，去年才畢業的雷瑞瑀，回到泰武鄉山區打造拉拔克咖啡屋，讓民眾能從比台北101更高的視野，享受香醇濃郁的泰武咖啡。

拉拔克咖啡屋位在泰武鄉山區海拔630公尺處，比台北101還高約120公尺，踏上觀景平台，就能俯視整個屏東平原，一幅屏東實景地圖就呈現在眼前，能遠眺小琉球島、高雄85大樓甚至台南興達港都盡收眼底，而隨著天氣變化每日景色總不一樣，有時雲層靠近腳邊總令人充滿驚喜。而轉向面山的另一側，能欣賞大武山風光，以及舊泰武部落的建築群。

雷瑞瑀說，自己去年從餐飲科系畢業後，希望藉由自己的專長將父親所種植的咖啡，分享給更多人品嚐，也讓每個來到山上的朋友，能忘卻平時生活上的種種煩惱，讓自己彷彿在雲端上頭悠遊，更能藉此接觸、認識原住民文化。