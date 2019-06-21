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影／韓國瑜再談登革熱防治 加強清淤下水道

2019-06-21 12:00聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天上午主持登革熱防治第三次會議，邀請包括軍方、區公所以及相關環保單位前來協商開會，希望讓登革熱疫情不要再擴散，韓國瑜表示目前正在進行市區下水道清淤工作，發現淤泥堵塞十分嚴重，目前清理的範圍超過2000公里，下水道沒有打開都不知道為什麼下大雨就會淹水，這個問題十分嚴重，他說市府會持續動用經費在颱風季來臨前加強清淤改善。

高雄市長韓國瑜主持登革熱防治會議。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜主持登革熱防治會議。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜主持登革熱防治會議。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜主持登革熱防治會議。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜主持登革熱防治會議。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜登革熱疫情
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