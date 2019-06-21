鐵路地下化 高雄鐵路沿線周邊老舊建物優先輔導都更

2019-06-21 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市區過去因縱貫鐵路經過，造成都市發展屏障，鐵路噪音及交通阻隔，鐵路地下化後，沿線周邊老舊建築物及空間，高雄市都發局要列為優先輔導都更重點地區。圖／高雄市都發局提供 分享 facebook 高雄市區過去因縱貫鐵路經過，造成都市發展屏障，鐵路噪音及交通阻隔，鐵路地下化之後，沿線周邊老舊建築物及空間，高雄市都發局要列為優先輔導都更重點地區。都發局長林裕益說，今年7月以後，都發局將協請當地里長徵詢社區意願，如有意願，市府立即結合都更專業輔導團隊，走入社區進行說明會，提供都更相關法規資訊及補助獎勵措施。

林裕益表示，已針對台鐵左營站到鳳山站間，沿線15.37公里兩側各約300公尺廊帶，總計812公頃的街廓，完成調查規畫，評估盤點出11處較具有都更潛力的老舊社區，將列為優先輔導都更之地區。

都發局都設科長羅椉元說，羅椉元表示，盤點較具有都更潛力區位11處，包括果貿國宅、內惟、青海/九如四路間、鼓山車站、台電變電廠、三塊厝、高雄車站、民族國宅、科工南館、正義公園、曹公圳沿線等地區，將列為優先輔導重點地區。