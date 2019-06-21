親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新／長榮罷工！延誤、取消班機名單整理

新加坡軍隊進化史！小國的夾縫求生戰略

鐵路地下化 高雄鐵路沿線周邊老舊建物優先輔導都更

2019-06-21 09:49聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市區過去因縱貫鐵路經過，造成都市發展屏障，鐵路噪音及交通阻隔，鐵路地下化後，...
高雄市區過去因縱貫鐵路經過，造成都市發展屏障，鐵路噪音及交通阻隔，鐵路地下化後，沿線周邊老舊建築物及空間，高雄市都發局要列為優先輔導都更重點地區。圖／高雄市都發局提供
分享
高雄市區過去因縱貫鐵路經過，造成都市發展屏障，鐵路噪音及交通阻隔，鐵路地下化之後，沿線周邊老舊建築物及空間，高雄市都發局要列為優先輔導都更重點地區。都發局長林裕益說，今年7月以後，都發局將協請當地里長徵詢社區意願，如有意願，市府立即結合都更專業輔導團隊，走入社區進行說明會，提供都更相關法規資訊及補助獎勵措施。

林裕益表示，已針對台鐵左營站到鳳山站間，沿線15.37公里兩側各約300公尺廊帶，總計812公頃的街廓，完成調查規畫，評估盤點出11處較具有都更潛力的老舊社區，將列為優先輔導都更之地區。

都發局都設科長羅椉元說，羅椉元表示，盤點較具有都更潛力區位11處，包括果貿國宅、內惟、青海/九如四路間、鼓山車站、台電變電廠、三塊厝、高雄車站、民族國宅、科工南館、正義公園、曹公圳沿線等地區，將列為優先輔導重點地區。

都發局指出，鐵道周邊的住宅商家，可藉由都市更新整建維護或重建，及危老屋重建等方式進行改造。至於閒置空地，將結合「清淨家園」及「大學生根」等輔導計畫進行社區營造。未來將成立專業輔導團隊，走入社區舉辦說明會，提供市民相關輔導改造方案及補助措施等資訊。

高雄市區過去因縱貫鐵路經過，造成都市發展屏障，鐵路噪音及交通阻隔，鐵路地下化後，...
高雄市區過去因縱貫鐵路經過，造成都市發展屏障，鐵路噪音及交通阻隔，鐵路地下化後，沿線周邊老舊建築物及空間，高雄市都發局要列為優先輔導都更重點地區。圖／高雄市都發局提供
分享

都更高雄市鐵路地下化
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

繁榮大高雄 韓國瑜：市府要成加速器

2019-06-20 23:15

抗空汙 高雄校園擁空中植物園

2019-06-20 23:13

退伍上校當村長 治村如作戰

2019-06-20 23:08

屏199縣道 警加強取締違規

2019-06-20 23:00

高雄市長忙什麼？ 韓國瑜今當網紅直播6場讓市民知

2019-06-20 21:32

韓國瑜開直播騎機車「檢查」路平 陪員警臨檢酒駕

2019-06-20 21:30

韓國瑜偕網紅邵阿咩 逛凱旋青年夜市吃美食

2019-06-20 20:02

農民職災保險半年90元但納保率還是低 屏縣盼強制納保

2019-06-20 18:23

金門縣府夏日嘉年華 邀當紅明星陪你歡樂一夏

2019-06-20 18:21

又見世界百大入侵物種 悄悄入侵屏東恆春半島

2019-06-20 17:35

恆春萬里桐道路拓寬取消 居民喜迎「遲來的正義」

2019-06-20 16:47

全台挺韓國瑜大會 高雄場仍未獲申請

2019-06-20 16:26

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

大自然的天籟 那瑪夏部落巡禮

2019-06-17 08:56

竹籬笆外的春天 來去眷村住一晚

2019-06-17 08:54

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

廚餘產出培養土「庫滿為患」 歡迎苗栗市民免費取用

2019-06-20 14:54

中科院航太研發基地落腳嘉義民雄 最快明年動工

2019-06-20 14:28

台南長途客運轉運站年底啟用 用貨櫃搭建被嫌寒酸

2019-06-20 19:37

又見世界百大入侵物種 悄悄入侵屏東恆春半島

2019-06-20 17:35

透納氏症女孩僅127公分 走出庇護工坊當超商店員

2019-06-20 10:43

上任半年賣53億土地？盧秀燕：前市府規劃的

2019-06-20 14:16

7月1日新制！久占車格、積欠停車費 台北市可拍賣車輛

2019-06-20 17:40

影／聯立汽車違建開拆呂學樟遺憾 竹市府強調依法行政

2019-06-20 17:19

桃園區南平橋更換伸縮縫 30日起封橋8天

2019-06-20 18:43

桃園民族公園「富士山」滑梯亮相 戲水區7月開噴

2019-06-20 11:23

高雄市長忙什麼？ 韓國瑜今當網紅直播6場讓市民知

2019-06-20 21:32

告別小天使！為搶救傷患車禍身亡的朱女 明天告別式

2019-06-20 18:55

韓國瑜開直播騎機車「檢查」路平 陪員警臨檢酒駕

2019-06-20 21:30

韓國瑜偕網紅邵阿咩 逛凱旋青年夜市吃美食

2019-06-20 20:02

全台挺韓國瑜大會 高雄場仍未獲申請

2019-06-20 16:26

基隆嶼25日開放登島 林右昌：一起尋找「11個基隆」

2019-06-20 14:11

育兒津貼、平價教保如何選擇 這張表告訴你

2019-06-20 19:39

夏季蛇出沒！苗縣農業處整理蛇類QA莫驚慌

2019-06-20 21:39

新北市拚準公共幼兒園 侯友宜半月衝到100園

2019-06-20 12:12

竹科夏夜兒童劇來了 26日起開放索票

2019-06-20 16:45

桃園76間私幼加入準公共化 7月公告名單

2019-06-20 23:24

穿阿嬤衣服梳油頭 22日關西東安古橋老派約會聽民歌

2019-06-20 14:16

「被消失」的5.8萬社頭人俱樂部今復活 網友歡聲雷動

2019-06-20 15:24

恆春萬里桐道路拓寬取消 居民喜迎「遲來的正義」

2019-06-20 16:47

台南芒果豐收預防滯銷 南科號召園區廠商採購

2019-06-20 15:36

2019新月水道節將登場 6米高水滑梯體驗極速快感

2019-06-20 11:54

捷運新北投直達車測試 誇讚抱怨評價兩極

2019-06-20 23:49

竹市府表揚績優里長及民政人員 肯定熱心服務任勞任怨

2019-06-20 15:52

孩子玩手遊偷刷近萬元 北市法務局：新規定有機會退款

2019-06-20 12:56

金門縣府夏日嘉年華 邀當紅明星陪你歡樂一夏

2019-06-20 18:21

台南美術館內能看還能吃 畫家郭柏川家宴上桌

2019-06-21 08:02

農民職災保險半年90元但納保率還是低 屏縣盼強制納保

2019-06-20 18:23

桃園楊梅柚子公園跨河景觀人行橋串連三民公園成亮點

2019-06-20 11:29

退伍上校當村長 治村如作戰

2019-06-20 23:08

弱勢學童餐券限午餐？盧秀燕「評估開放」

2019-06-20 11:57

補助伴唱版權？宜蘭綠營籲免費應做全套　

2019-06-20 14:59

影／最有意義的結婚紀念日 老婆陪老公幫助弱勢修房屋

2019-06-21 07:53

來博物館住一晚 台史博解謎闖關還能一窺秘密通道

2019-06-21 07:51

溪湖城鎮之心公園 高空溜滑梯、美式遊具將成亮點

2019-06-20 14:28

只有左岸有！議員爭取汐止基隆河右岸自行車步道

2019-06-20 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top