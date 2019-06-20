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抗空汙 高雄校園擁空中植物園

2019-06-20 23:13聯合報 記者徐如宜／高雄報導

前金國中校園有豐富的綠色生態，種了許多花果蔬菜。 記者徐如宜／攝影
前金國中校園有豐富的綠色生態，種了許多花果蔬菜。 記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局昨天在前金國中舉行「校園空氣汙染防制環境教育與實踐計畫」成果展，中正高工、前金國中、興糖國小等13所學校共同參與。師生展示校園空氣品質特色課程、抗汙降溫空中植物園，扎根環境教育與空汙防制。

高雄市長期發展重工業，加上氣候環境因素，空氣汙染問題較其他地區更為嚴重，「空氣品質」議題成為學校積極投入的教學主題。「校園空氣汙染防制環境教育與實踐計畫」107年獲得環境保護基金補助，這次成果展特別透過「實務觀課方式」，教師引導學生思考改善空氣品質的方法。

高雄市教育局在前金國中舉行「校園空氣汙染防制環境教育與實踐計畫」成果展。記者徐如...
高雄市教育局在前金國中舉行「校園空氣汙染防制環境教育與實踐計畫」成果展。記者徐如宜／攝影
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前金國中校長蔡月梅說，學校原本綠覆率不足，向環保局申請「空品淨化區設置計畫」，新增共將近1200平方公尺的草皮，建置綠圍籬、香草植物園，重新規畫抗汙降溫植物園，種植數十種有益空氣淨化的植物，如虎尾蘭、蝶豆花、洛神花、香蜂草等。預估每年可減少二氧化碳排放量約1萬零178噸，減少氮化物、硫化物、微塵量的排放量428.9公斤，未來將持續打造綠化降溫、阻擋懸浮微粒揚塵的校園，提升空氣品質。

前金國中親師還利用桑葉、金銀花、刺蔥、左手香、甜菊與香蜂草，泡「清廢茶飲配方」，大家飲用覺得清心排廢。

高雄市教育局在前金國中舉行「校園空氣汙染防制環境教育與實踐計畫」成果展，校園綠化...
高雄市教育局在前金國中舉行「校園空氣汙染防制環境教育與實踐計畫」成果展，校園綠化養蜂。記者徐如宜／攝影
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前金國中校園有豐富的綠色生態，種了許多花果蔬菜。記者徐如宜／攝影
前金國中校園有豐富的綠色生態，種了許多花果蔬菜。記者徐如宜／攝影
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現場也舉行「高雄市108年空氣品質微電影與LINE貼圖競賽」頒獎，競賽內容以學生觀點展現校園空氣品質教育成果。微電影高中組特優為中華藝術學校「揮灰」，將灰塵擬人化，表現人類如何對抗空汙侵襲過程；國小組特優為王公國小「四面霾伏」，表達霾害的嚴重性並喚起人們的注意。

國小組第一名新上國小杜洪萱，以自己的造型搭配綠色的頭髮，代表重視綠色環境設計出「...
國小組第一名新上國小杜洪萱，以自己的造型搭配綠色的頭髮，代表重視綠色環境設計出「和琦菈一起防空汙」。記者徐如宜／攝影
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獲LINE貼圖高中組第一名的中正高工學生許佩漩，作品「小刺郎－害怕空汙的小生物」...
獲LINE貼圖高中組第一名的中正高工學生許佩漩，作品「小刺郎－害怕空汙的小生物」，希望能讓更多人關注環保議題，重視環境教育。記者徐如宜／攝影
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空氣品質微電影空氣汙染細懸浮微粒霾害
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