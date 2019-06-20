韓國瑜開直播騎機車「檢查」路平 陪員警臨檢酒駕

2019-06-20 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



日前高雄一輛自小客車路過市區一處道路時，左前輪突然陷入坑洞，讓韓國瑜路平神話破功。韓20日晚間臉書直播，以機車騎上網友公認最顛的建國路，檢查高雄市路平成果，了解道路和水溝修整情況，不少網友看到市長戴安全帽坐在機車後座，都「哈哈哈」回應，大呼「市長辛苦了」。

韓國瑜之後又去七賢路視察員警臨檢酒駕情形，最後還跟執勤員警齊喊口號，呼籲線上觀看的1.2萬名網友「酒後不開車、開車不喝酒。」

該段直播持續約18分鐘，不過收音不佳，車輛行進時幾乎聽不清楚市長講了什麼，韓國瑜說，被網友說路很差的建國路，騎起來還算可以，10幾分鐘顛了3次，「路有凹凸，要平順無法達到百分百效果」，大致上有些地方要修補，將來再刨平。

韓國瑜隨後到七賢路一處路口視察員警臨檢酒駕狀況，還對上前打招呼的員警開玩笑說「報告我們沒喝酒」，「你們繼續、不要分心」。警方表示，目前為止僅有2名駕駛酒測值沒超過0.18，以勸導為主，韓國瑜要大家不要心存僥倖，「喝醉酒開車肇事，民眾無法忍受，會引起眾怒」。

有名女駕駛伸頭向韓國瑜說「總統好！」韓連忙說「沒有、沒有，在高雄不談總統大選」，韓國瑜表示千萬不要酒駕，現在放暑假，青少年、大學生、朋友相聚，容易喝了酒騎車、開車，員警嚴格執行取締，是為了市民朋友安全。