親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融首扛第4棒4支0 火腿仍擊敗橫濱中止4連敗

韓國瑜偕網紅邵阿咩 逛凱旋青年夜市吃美食

2019-06-20 20:02聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市長韓國瑜20日晚偕同網紅「膽固醇女王邵阿咩」，行銷凱旋青年夜市，除了在夜市內品嘗臭豆腐、芒果搭芭樂及烤泰國蝦等各色美食，韓國瑜也親自動手DIY，自製鮮乳紅茶、烤玉米及炒冰捲等，韓國瑜說夜市美食吃了很療癒，鼓勵大家多來逛高雄夜市。

韓國瑜上任高雄市長後，夜市人潮出現回流，韓也到訪不同夜市為特色美食加持，昨就跟著知名網紅邵阿咩到訪凱旋青年夜市，吃遍各種小吃。韓國瑜一現身就引發一陣騷動，民眾不時高喊「市長，加油！」一看到市長光顧，也有攤商高喊「來我們這邊吃吃看」。

在各色小吃中，包括專賣芭樂的「芭辣叭叭芭」獨創芒果搭芭樂吃法、「自己來紅茶鮮乳」，可調配自己喜歡的鮮乳比例；酉記臭豆腐加了青木瓜絲獨門秘方，滋味獨特；40年老店的霞姊烤肉香噴噴，韓國瑜讚不絕口，韓也與邵阿咩PK高難度炒冰捲，將冰淇淋做成捲狀，直說「吃了很療癒」。

最後韓國瑜與邵阿咩大啖現撈現烤的泰國蝦，為這趟夜市美食之旅畫下句點。韓國瑜說，青年夜市原本在鳳山，因土地問題吹熄燈號，去年4月搬到前鎮區重起爐灶，對面更有輕軌凱旋瑞田站，也提供大型停車場，歡迎觀光客及在地市民來逛夜市、吃美食，體驗高雄特色小吃。

高雄市長韓國瑜偕同網紅邵阿咩光顧凱旋青年夜市，大啖特色美食，韓國瑜吃了直說「很療...
高雄市長韓國瑜偕同網紅邵阿咩光顧凱旋青年夜市，大啖特色美食，韓國瑜吃了直說「很療癒」，鼓勵大家多來逛高雄夜市。記者蔡容喬／攝影
分享
高雄市長韓國瑜偕同網紅邵阿咩光顧凱旋青年夜市，大啖特色美食，韓國瑜吃了直說「很療...
高雄市長韓國瑜偕同網紅邵阿咩光顧凱旋青年夜市，大啖特色美食，韓國瑜吃了直說「很療癒」，鼓勵大家多來逛高雄夜市。記者蔡容喬／攝影
分享
高雄市長韓國瑜偕同網紅邵阿咩光顧凱旋青年夜市，大啖特色美食，韓國瑜吃了直說「很療...
高雄市長韓國瑜偕同網紅邵阿咩光顧凱旋青年夜市，大啖特色美食，韓國瑜吃了直說「很療癒」，鼓勵大家多來逛高雄夜市。記者蔡容喬／攝影
分享

韓國瑜夜市
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

農民職災保險半年90元但納保率還是低 屏縣盼強制納保

2019-06-20 18:23

金門縣府夏日嘉年華 邀當紅明星陪你歡樂一夏

2019-06-20 18:21

又見世界百大入侵物種 悄悄入侵屏東恆春半島

2019-06-20 17:35

恆春萬里桐道路拓寬取消 居民喜迎「遲來的正義」

2019-06-20 16:47

全台挺韓國瑜大會 高雄場仍未獲申請

2019-06-20 16:26

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

難忍惡臭 居民屏縣府下跪陳情

2019-06-19 23:37

甄愛高雄群星會 7月登場

2019-06-19 23:36

韓國瑜會大學校長…推產學合作 為青創找資源

2019-06-19 22:28

模範生市長獎開心與韓國瑜合影 補校阿嬤活到老學到老

2019-06-19 18:32

國民黨屏東第一選區立委初選登記截止 他竟沒現身

2019-06-19 17:09

一年內家中至親兩死一植物人 8旬視障老翁處境待援

2019-06-19 16:33

空氣臭到吃不下飯睡不著覺 逾百居民屏縣府前下跪抗議

2019-06-19 16:16

大自然的天籟 那瑪夏部落巡禮

2019-06-17 08:56

竹籬笆外的春天 來去眷村住一晚

2019-06-17 08:54

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

中科院航太研發基地落腳嘉義民雄 最快明年動工

2019-06-20 14:28

廚餘產出培養土「庫滿為患」 歡迎苗栗市民免費取用

2019-06-20 14:54

透納氏症女孩僅127公分 走出庇護工坊當超商店員

2019-06-20 10:43

上任半年賣53億土地？盧秀燕：前市府規劃的

2019-06-20 14:16

桃園民族公園「富士山」滑梯亮相 戲水區7月開噴

2019-06-20 11:23

「傑克與魔豆」童話公園落腳八德區 預計今年底可完工

2019-06-20 07:45

熱！台南玉井芒果冰提前熱賣 這時間最好吃

2019-06-20 07:50

北捷「新北投-大安」直達車 今測試

2019-06-19 22:41

又見世界百大入侵物種 悄悄入侵屏東恆春半島

2019-06-20 17:35

影／聯立汽車違建開拆呂學樟遺憾 竹市府強調依法行政

2019-06-20 17:19

全台挺韓國瑜大會 高雄場仍未獲申請

2019-06-20 16:26

稽查員遭毆 嘉縣追查「環保蟑螂」

2019-06-19 23:20

告別小天使！為搶救傷患車禍身亡的朱女 明天告別式

2019-06-20 18:55

台南長途客運轉運站年底啟用 用貨櫃搭建被嫌寒酸

2019-06-20 19:37

新北市拚準公共幼兒園 侯友宜半月衝到100園

2019-06-20 12:12

世界級新地標…「台中綠美圖」9月動工 111年完工

2019-06-19 23:21

基隆嶼25日開放登島 林右昌：一起尋找「11個基隆」

2019-06-20 14:11

竹縣首座5星級影城 3年後完工

2019-06-19 23:10

穿阿嬤衣服梳油頭 22日關西東安古橋老派約會聽民歌

2019-06-20 14:16

「被消失」的5.8萬社頭人俱樂部今復活 網友歡聲雷動

2019-06-20 15:24

台中「智慧營運中心」方向不變 新定位年底公布

2019-06-19 23:31

海洋老鷹嘉年華29日登場 基隆交管3小時

2019-06-20 10:38

恆春萬里桐道路拓寬取消 居民喜迎「遲來的正義」

2019-06-20 16:47

台南芒果豐收預防滯銷 南科號召園區廠商採購

2019-06-20 15:36

桃園區南平橋更換伸縮縫 30日起封橋8天

2019-06-20 18:43

韓國瑜偕網紅邵阿咩 逛凱旋青年夜市吃美食

2019-06-20 20:02

難忍惡臭 居民屏縣府下跪陳情

2019-06-19 23:37

寶島時代村「復活」 葡萄節明天登場

2019-06-20 07:43

竹棚壓死學童 台南漁光島日落塔將拆

2019-06-19 22:14

新北觀光工廠輕旅行 長幼團遊免費玩

2019-06-19 23:54

孩子玩手遊偷刷近萬元 北市法務局：新規定有機會退款

2019-06-20 12:56

7月1日新制！久占車格、積欠停車費 台北市可拍賣車輛

2019-06-20 17:40

公園餵野鴿 柯文哲下令「拍照錄影罰錢」

2019-06-19 23:08

2019新月水道節將登場 6米高水滑梯體驗極速快感

2019-06-20 11:54

保育條例未過 台中又傳石虎路殺

2019-06-19 23:28

芒果節周六開幕／玉井芒果宅配大陸 熱銷

2019-06-19 23:27

北市條通就地合法 回饋金確定調降

2019-06-19 23:18

弱勢學童餐券限午餐？盧秀燕「評估開放」

2019-06-20 11:57

桃園楊梅柚子公園跨河景觀人行橋串連三民公園成亮點

2019-06-20 11:29

小卷哪分基隆、新北 林右昌、侯友宜將合體行銷

2019-06-19 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top