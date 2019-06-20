韓國瑜偕網紅邵阿咩 逛凱旋青年夜市吃美食

2019-06-20 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜20日晚偕同網紅「膽固醇女王邵阿咩」，行銷凱旋青年夜市，除了在夜市內品嘗臭豆腐、芒果搭芭樂及烤泰國蝦等各色美食，韓國瑜也親自動手DIY，自製鮮乳紅茶、烤玉米及炒冰捲等，韓國瑜說夜市美食吃了很療癒，鼓勵大家多來逛高雄夜市。

韓國瑜上任高雄市長後，夜市人潮出現回流，韓也到訪不同夜市為特色美食加持，昨就跟著知名網紅邵阿咩到訪凱旋青年夜市，吃遍各種小吃。韓國瑜一現身就引發一陣騷動，民眾不時高喊「市長，加油！」一看到市長光顧，也有攤商高喊「來我們這邊吃吃看」。

在各色小吃中，包括專賣芭樂的「芭辣叭叭芭」獨創芒果搭芭樂吃法、「自己來紅茶鮮乳」，可調配自己喜歡的鮮乳比例；酉記臭豆腐加了青木瓜絲獨門秘方，滋味獨特；40年老店的霞姊烤肉香噴噴，韓國瑜讚不絕口，韓也與邵阿咩PK高難度炒冰捲，將冰淇淋做成捲狀，直說「吃了很療癒」。