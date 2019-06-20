農民職災保險半年90元但納保率還是低 屏縣盼強制納保

2019-06-20 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



農民職業災害保險去年試辦上路，由於採自願納保，迄今為止投保率只有15.44%，屏東縣今天召開座談會，力倡職災保險納入農民同時改為強制險，縣府分析，目前65歲以上農民佔一半以上，農民只要聽到要多交錢，通常納保意願就會降低，只有改為強制險，職災保險才能奏效。

屏東縣長潘孟安表示，過去農保並沒有職災保險，農民自嘲在田裡受了傷就只能自己「糊牛屎」（意指自己處理），後來在屏東縣政府的倡儀下，農民職業災害保險終於在去年11月上路試辦，縣府希望未來職災保險單獨立法後，不但可以納入各業，同時改為強制險，保障所有勞動者。

屏東縣政府勞工處長林德輝進一步分析，目前的農業職災保險是於去年11月上路，半年保費只有90元，目前除了雲林縣政府是由縣府編列預算補助農民外，其餘縣市多半由農民自行負擔，但是納保率並不高，雲林縣也僅28.31%，屏東縣16.48%，全國總投保人數只有172437人，投保率15.44%。

他說，目前65歲以上農民佔55%，由於資訊接收不易，多數農民會選擇維持現狀，而不願意多付錢，這也造成投保率偏低；如果未來能改善強制險，強制保障所有勞動者，職災保險就能嘉惠更多人。