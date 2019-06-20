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金門縣府夏日嘉年華 邀當紅明星陪你歡樂一夏

2019-06-20 18:21聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

再過幾天就要放暑假，為了搶攻暑期的旅遊市場，金門縣政府特別推出「浯島夏日嘉年華」活動，每周都推出不同主題的活動，另外，將在7月18至26日舉辦「2019金門夏日音樂季」及「金湖海灘花蛤季」，邀請人氣偶像畢書盡、金曲天團茄子蛋、實力唱將朱俐靜等人，卡司都是一時之選。

金門縣政府今天下午舉辦「浯島夏日嘉年華」活動宣傳記者會，包括縣府觀光處長丁健剛、金湖鎮公所鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊、金門航空站主任洪念慈、各觀光產業公協會理事長及各航空業者代表、產業業者等人到場參與，並主持揭幕。

丁健剛表示，今年的活動相當精彩多元，為了吸引兩岸三地年輕人共襄盛舉，還網羅了知性女聲-陶晶瑩、氧氣天后-范瑋琪、人氣偶像-畢書盡、金曲天團-茄子蛋、實力唱將-朱俐靜、金鐘歌手-李千那、叮噹、小宇、曾沛慈、孫盛希等兩岸三地超過20組超強藝人卡司與在地優質團隊輪番演出，邀您一起共度金門夏日夜晚。

縣府也說，除了超強藝人演出之外，活動現場有歡樂的兒童樂園、親子戲水區及街頭藝人表演等活動，美麗的海灘更吸引許多大小朋友前來玩樂消暑，現場還有滿滿的台灣美食小吃等，要讓遊客們玩得開心，吃的也非常的滿意。

2019金門夏日音樂季，活動可上金門觀光旅遊網樂遊金門臉書查詢。

金門舉辦「浯島夏日嘉年華」活動宣傳記者會，與會貴賓一起合影。記者蔡家蓁／攝影
金門舉辦「浯島夏日嘉年華」活動宣傳記者會，與會貴賓一起合影。記者蔡家蓁／攝影
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「浯島夏日嘉年華」活動記者會，邀請Candy金門小女孩大跳精彩的動感舞蹈。記者蔡...
「浯島夏日嘉年華」活動記者會，邀請Candy金門小女孩大跳精彩的動感舞蹈。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣府今天舉辦「浯島夏日嘉年華」活動宣傳記者會，由金門航空站主任洪念慈、縣府觀...
金門縣府今天舉辦「浯島夏日嘉年華」活動宣傳記者會，由金門航空站主任洪念慈、縣府觀光處長丁健剛、金湖鎮公所鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊（由右至左）主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影
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金門街頭藝人親子
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