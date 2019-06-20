又見世界百大入侵物種 悄悄入侵屏東恆春半島

2019-06-20 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



繼國際自然保育聯盟公布的「世界百大入侵物種」銀合歡，挾強韌生命力和排他性迅速擴張，攻占屏東恆春半島低海拔林地，屏東縣政府與農委會特有生物研究保育中心最近在恆春半島調查，發現也是「世界百大入侵物種」的刺軸含羞木，在廢耕農地、荒地及溪流，有點狀蔓延的趨勢，會演替成無生產力且具刺的灌木叢林，將向中央爭取經費移除。

縣府農業處說，刺軸含羞木為豆科含羞草屬植物，原產於美洲熱帶地區，全株從莖到葉部，均佈滿倒鉤的木植化的刺，形成無法穿越且具倒鉤刺的灌木叢，國外研究報告指出，它蔓佈生長常造成動物和人類都無法接近，把原有自然牧草地、農地、濕地、河川洪泛區等生態系統，演替成無生產力且具刺的灌木叢林。

農業處說，它形成灌木叢林後，會干擾原生種植被分布、妨礙原生動物在濕地上的採食、威脅阻礙灌溉系統、減少農作物生產、遊憩使用及排水設施，傷害農業生計及生態多樣性；它繁殖的莢果，種子數量多且質輕具有浮力，可透過水流進行長距離傳遞。