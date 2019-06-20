恆春萬里桐道路拓寬取消 居民喜迎「遲來的正義」

2019-06-20 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



行政院去年核定恆春鎮公所提案，將墾丁悠活度假村所在地萬里桐聚落巷道改編為8公尺計畫道路，被劃入道路的居民看到公告氣得跳腳，懷疑是為卡在路寬法規的悠活變更旅館案護航，4月發動群眾抗議，鎮公所以該案有「需經土地所有權人同意」但書，因地主反對函文請墾管處取消，墾管處定本月25日辦公展說明會，居民得知可以恢復原編定用地，形容是遲來的正義。

墾管處說，憂心住家將面臨「拆屋拓路」命運的居民出面抗議後，因鎮公所提案內容載明「將俟土地所有權人同意後再開闢」，4月初來文以土地所權人反對為由取消開闢，將從8公尺恢復為目前4公尺現況，墾管處已取消釘樁作業；另外，同案萬里桐林地變農地15公頃、特別景觀區變農地3.7公頃，農、林變建地0.73公頃部分，仍維持不變。

墾管處說，將辦理個案變更墾丁國家公園計畫6-3計畫道路用地（第2種一般管制區道路用地變更鄉村建築用地及農業用地）草案公告公開展覽計畫書圖，自6月25日起至7月24日，在屏東縣政府、恆春鎮公所及墾管處公告公開展覽；為讓民眾更加了解草案內容，墾管處6月25日在山海社區發展協會舉辦公開展覽說明會。

得知該計畫道路案繞了一圈又回到原點，萬里桐吳姓居民說，當時透過媒體報導才知道自己房屋前側被劃入道路用地，一個家被拆開一半，此事非同小可，當然要抗爭，妙得是，沒人知道鎮公所有這個提案，墾管處也宣稱有辦公開展覽，但居民誰會去看第4次通盤檢討草案內容，直到去年11年內政部公告實施，所有權人還不知情，攸關私人財產的重大決策如此草率，讓人不解。