高捷監察人專業受質疑 韓國瑜：符沒前科3原則

2019-06-20 15:23 中央社 高雄20日電



高雄捷運公司董事會改選出9名董事及2名監察人，其中新任監察人夏昭麗的專業受到質疑。高雄市長韓國瑜今天表示，符合用人清廉沒有前科紀錄等3大原則。

韓國瑜今天出席在蓮潭會館召開的經濟論壇後受訪做上述的回應。

高捷公司在18日董事會改選出新任董事9名及監察人2名，新任董監事將在7月1日生效。不過近日，網路社群質疑韓國瑜派經營招待所的負責人夏昭麗當高捷董事會監察人，夏昭麗的專業受到關注。

民進黨高雄市議員林智鴻受訪指出，韓國瑜酬庸安排太離譜、荒謬、誇張，他質疑一個招待所的業者有何專業能力擔任高捷的監察人。他說，韓國瑜標榜是庶民起家，卻讓人看到這樣酬庸的安排，原來韓是擁抱紅酒與招待所，他說「韓國瑜從頭到尾都騙很大」。

林智鴻說，公司監察人有權力可調查公司營運，質疑不具專業的人如何去調查專業的營運，只會讓市民人心惶惶。

高雄銀行是高捷公司的股東，高銀證實5月9日推薦2名董事給高捷。高捷公司在網路揭露的董事是梅再興（前高雄市議員）、葉天營（高雄市民眾服務社理事長）。市府捷運局證實推薦監察人夏昭麗。

韓國瑜受訪先澄清外界質疑，他說，夏昭麗經營的是紅酒跟雪茄招待所，招待所一年前就結束營業，並指出，市府有用人的3大標準，首重清廉沒有前科紀錄、專業、熱情。他表示，市府的用人必須非常的熱情，至於他們個人的事情就由個人解答。

記者聯繫不到夏昭麗，不過她的先生鄭東元代表太太受訪並做說明。

鄭東元說，他們經營逾10年的雅宴招待所是雅宴丹寧基調坊，經營烈酒的貿易商，也供應法式餐飲，但去年受到一例一休新制上路，面臨找不到員工的處境，去年4月停業並在招待所外懸掛「民進黨不倒、經濟不會好」的布條。

他說，夏昭麗高中唸商科，大學唸文藻英文系，過去在螺絲業貿易公司服務。目前他們經營廣鑫盈企業行，經營項目包括，管理顧問、農漁牧產品出口等，稍早也出口不少漁貨到澳門。

夏昭麗被推薦出任高捷監察人，鄭東元說，市府經過徵詢及董事會同意，盼外界不要對他及太太有誤解。