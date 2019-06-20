超值享受各項水上活動 屏東Ocean Alive報名了

2019-06-20 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2019屏東Ocean Alive大鵬灣水域系列活動即日起開始報名。屏東縣政府為讓更多民眾接觸水域活動，進而愛上水域活動，7月6日至14日二周周末在大鵬灣舉辦系列水域活動，全部都有專業教練指導及安全戒護人員，因屬推廣性質，只要超值的優惠費用，就能享受多項好玩刺激的水上活動。

縣府表示，大鵬灣是台灣最大的囊狀潟湖，兼具海、陸、空3度空間遊樂場域，擁有穩定安全的水域條件，提倡健康安全的水上休閒活動，每年規畫辦理大鵬灣水域活動，希望透過各種系列活動，增加水域活動的人口，並提升水中安全認知及自救能力，擴展民眾體驗水域活動機會，培養親海知識與水上運動能力，更進而期望將大鵬灣打造成為南台灣多元遊憩新品牌。

大鵬灣水域系列活動包括首次接觸就能快速上手的「獨木舟體驗」、「SUP立槳」及「水上瑜珈體驗」；技巧性稍高的「OP帆船風浪板」；適合揪團參與的「水上趣玩」；專為幼童設計的陸上活動「大鵬灣Push Push」滑步車比賽；以及須由親子共同組隊參加的「迷你鐵人賽」。