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模範生市長獎開心與韓國瑜合影 補校阿嬤活到老學到老

2019-06-19 18:32聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市107學年度模範生、市長獎畢業生與市長合影活動，第二場今天下午在社教館舉行，613位來自旗津、前鎮、新興、前金、鹽埕、小港、林園等7區的學生與市長合影。一群愛讀書的阿公、阿嬤從林園高中國中部進修學校畢業，開心與市長合影。

韓國瑜的戶籍設在林園區，今年有一群愛讀書的阿公阿嬤畢業，成立45年的林園高中附設國中補校，今年有10名畢業生，幾乎都是阿公、阿嬤。其中獲得市長獎的高邱秀金已70歲，議長獎暨模範生孫麗端是53歲，還有年滿76歲的終身學習獎得主龔黃鳳梅、74歲黃傅秋緣，跟市長合照都很開心。

林園高中附設國中補校從103學年度開始因應社會變遷與高齡化社會，除常規上的國英數自社電腦學科外，開始在課程上求新求變，增加卡拉OK、手工皂等動靜態社團。更比照學校美術資優班展覽規格，兩度在林園圖書館舉辦教學成果展與師生聯展。為讓新住民學生安心就學，補校在高雄市教育局輔導支持開辦臨時托育服務。

76歲的龔黃鳳梅從完全不會畫畫，現在已經可以用毛筆畫出漂亮的國畫；她說感謝老師的指導，現場還送給韓市長一幅花卉手繪圖，希望給市長帶來好運。

獲市長獎與模範生殊榮的鳳林國中王禧語，父親為書藝家王志揚，兩歲時媽媽病故，一直是單親爸爸照顧。他國小畢業時表現優異拿到市長獎，國中這次再獲得市長獎與模範生殊榮。

小港國中補校72歲畢業模範生周李美，為完成年輕時的遺憾，三年前鼓起勇氣到小港國中就讀補校。三年來從不遲到早退。同學們都說她的精神鼓勵全班學生，是展現活到老、學到老的學習精神代表。

小港高中市長獎得獎學生陳卿卿，母親是新住民，父母皆為臨時工，後因父親生病，全家僅靠母親微薄的收入維持家計。她不畏困苦，認真向學，品學兼優，人緣極佳。高二更擔任志工社副社長，熱心服務。

高雄市長韓國瑜貼心扶著得獎的身心障礙學生一起上台，合影留念。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜貼心扶著得獎的身心障礙學生一起上台，合影留念。記者徐如宜／攝影
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林園高中國中部補校獲得市長獎的70歲高邱秀金、53歲議長獎暨模範生孫麗端、76歲...
林園高中國中部補校獲得市長獎的70歲高邱秀金、53歲議長獎暨模範生孫麗端、76歲終身學習獎得主龔黃鳳梅與74歳黃傅秋緣阿嬤（左至右）。記者徐如宜／攝影
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高雄市107學年度模範生、市長獎畢業生與市長合影活動，第二場在社教館舉行。記者徐...
高雄市107學年度模範生、市長獎畢業生與市長合影活動，第二場在社教館舉行。記者徐如宜／攝影
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鳳林國中受獎人王禧語（中）與父親王志揚（左）、校長林宜家（右），父女展示以漂流木...
鳳林國中受獎人王禧語（中）與父親王志揚（左）、校長林宜家（右），父女展示以漂流木製作的作品。記者徐如宜／攝影
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龔黃鳳梅（右）從完全不會畫畫，現在已經可以用毛筆畫出漂亮的國畫，她送給韓國瑜市長...
龔黃鳳梅（右）從完全不會畫畫，現在已經可以用毛筆畫出漂亮的國畫，她送給韓國瑜市長（左）一幅花卉手繪圖，希望給市長帶來好運。
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