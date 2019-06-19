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國民黨屏東第一選區立委初選登記截止 他竟沒現身

2019-06-19 17:09聯合報 記者江國豪╱即時報導

前屏東縣後備司令部司令黃冬輝（中），日前表態爭取國民黨提民，但截止前仍未現身黨部...
前屏東縣後備司令部司令黃冬輝（中），日前表態爭取國民黨提民，但截止前仍未現身黨部登記。記者江國豪／攝影
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國民黨屏東第一選區立委初選登記，今日下午4點截止，先前表態參加初選的縣議員宋麗華及高雄市社會局前局長葉壽山，已先後完成登記手續，不過，同樣表態參選的屏東縣後備司令部前司令黃冬輝，並未現身領表，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，第一選區確定僅有兩人登記，將在下周一進行初選協調。

今日上午，高雄市社會局前局長葉壽山，前往黨部進行初選登記，除了主打屏東市長任內多項政績，也強調回鄉服務的決心，獲得高雄市長韓國瑜的同意後返鄉參選。更強調將來會推動基層、地方、中央一條鞭共同合作模式，只有我們這一代人扛起責任打好根基，才能為下一代人奠基開創更美好的未來。

主打「拚建設、救經濟、過好日」的縣議員宋麗華，則在17日開放登記第一天就完成登記手續，除了以豐富民代經歷標榜「認真」勤跑基層，也表示自己從政之路極富傳奇色彩，更提及從政背後，前立委蔡豪始終扮演關鍵角色，堪稱幕後「推手」，但原本結髮夫妻與政治親密盟友，爾後卻分道揚鑣，只能感嘆造化弄人。而4年前，原本獲得國民黨徵召，將在屏東縣第一選區參選立委，無奈當時由於個人家庭因素未能如願，在多方勸進，決定全力爭取國民黨提名。

不過，長期投身「反年改」的屏東縣後備司令部前司令黃冬輝，4月才舉辦記者會，以「軍公教連線」宣示爭取國民黨代提名，街頭也豎起多面顯眼的國旗看板，然而在登記截止前，黃冬輝卻沒現身黨部，但知情人士透露，黃冬輝仍會參選到底。

廖婉汝表示，今日一直嘗試與黃東輝進行聯繫，但對方手機一直未開機，另外也透過黃復興黨部試圖與黃聯絡，但始終沒有消息傳回，而按照初選辦法規定登記已截止，屏東第一選區確定由宋麗華、葉壽山兩人登記參加初選，將在下周一進行初選協調。

另外，屏東縣立委第二選區國民黨初選民調，將於下周27日至29日3天晚上6點到9點進行，由前國民黨縣黨部書記長林育先，對上議長周典論的女兒周佳琪，採全市話全民調方式進行，勝者將對上民進黨籍立委莊瑞雄。

屏東縣議員宋麗華，17日即完成初選登記。記者江國豪／翻攝
屏東縣議員宋麗華，17日即完成初選登記。記者江國豪／翻攝
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高雄市前社會局長葉壽山，今日完成初選登記。記者江國豪／翻攝
高雄市前社會局長葉壽山，今日完成初選登記。記者江國豪／翻攝
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國民黨屏東縣宋麗華2020選舉屏東縣立委
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