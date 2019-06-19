一年內家中至親兩死一植物人 8旬視障老翁處境待援

2019-06-19 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



家住高雄田寮偏鄉的85歲視障老翁黃金川，一年內妻子、長子相繼過世，么子也變成植物人，家裡頓失經濟支柱，還要負擔大筆醫療欠費，處境堪憐。鹿埔里長楊美芬為這一家積極奔走，希望儘早申請到中低收入戶資格，進而減輕黃家的負擔。

黃金川一家陷入困境，里長楊美芬幾乎天天上門關照，她說，黃老先生一眼失明，另一眼黃斑部病變，老婆剛過世滿1年，不料4個月前大兒子車禍身亡，扛家計的小兒子也因心肌梗塞引發腦部病變，救活後變成植物人！

楊美芬說，當時黃家長子車禍，因本身沒有駕照，連制險的理賠金也沒資格領，老二則因有自閉傾向，平日只能打打零工，全家唯一靠月領2萬多元的小兒子養家，偏偏小兒子心肌梗塞，救活後腦部缺氧過久變成植物人，「命運實在太造弄人」。

黃家一年內2死1重病，處境艱難，楊美芬更發現，小兒子心肌梗塞時的醫療費用還欠著，先簽本票才能出院轉赴療養機構，但療養機構首月的押金及療養費高達8、9萬元，幸有農等慈善會及時協助，暫解燃眉之急，但下一個月費用還沒著落。