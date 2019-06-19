空氣臭到吃不下飯睡不著覺 逾百居民屏縣府前下跪抗議

2019-06-19 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣議員蔣月惠今日上午，率領逾百名長治、鹽埔鄉居民，前往屏東縣政府就化製廠、堆肥場長期惡臭影響居民生活。記者江國豪／攝影 分享 facebook 屏東縣議員蔣月惠今日上午，率領百逾名長治、鹽埔鄉居民，前往縣政府針對化製廠、堆肥場長期惡臭，影響生活激動表達抗議，民眾拉著「抗議無良廠商，錢你賺臭味百姓聞」、「臭氣沖天」、「我要新鮮空氣」等看板及白布條高喊不滿，甚至有居民在傾訴長期忍受惡臭，講到激動處更寶這年幼孫子一起當場下跪。環保局長顏幸苑接下陳情書，承諾會「加強聯合稽查頻率」，但居民離開前揚言，臭味若未改善將會再來抗議。

化製廠專門處理家禽動物屍體，全台僅有7間，光屏東縣長治鄉繁華地區就有3家，而緊鄰一旁的鹽埔鄉也有堆肥場存在，導致空氣中長期瀰漫惡臭，居民表示臭到飯也吃不下、覺也睡不好，無奈由頭感嘆「難道老百姓連呼吸的基本人權都要被剝奪？」

「我們真的很可憐！」長治鄉民蘇瑞珉說，這些化製廠約莫下午3點開始，便飄出臭味直到凌晨，多個村落都無法倖免；也有村民說，外地的親友都笑「屏東好山好水好臭！」覺得很丟臉，更有人質疑家中孩子氣管不好，恐怕就是從出生後遍聞這些臭味長大造成的。

蔣月惠也痛批，鹽埔鄉堆肥場成立至今約4年，從外縣市收受果菜殘渣製作堆肥，總量達5000公噸，載運來回約2800車次，過程散發臭味，也疑似沒有放流口，廢水直接流放至大水溝、土地上，縣府說4月15日有進行聯合稽查，但內容根本交代不清。

屏東縣政府環保局長顏幸苑，親自出面接下陳情書，表示未來每個月，都會邀請環保署「聯合稽查」；但現場抗議民眾不領情，質疑「稽查都沒有改善」、「有內神通外鬼！」顏幸苑隨即澄清「絕對沒有內神通外鬼」。

縣府中午也發佈新聞稿，針對長治鄉3家化製廠及鹽埔鄉肥場異味等問題行說明，內容中強調環保局自2014年起，依法連續稽查3家化製廠達500次以上，累計罰金超過730萬元：另外，堆肥場部分，從2017年起至今裁罰18件逾35萬元，今年4月份起，已要求該堆肥場停止收外縣市廚餘。