親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

紐西蘭外海規模6.4地震 目前無人傷亡

全台7家化製廠屏東長治鄉有3家 居民抗議臭味

2019-06-19 15:26中央社 屏東縣19日電

全台灣有7家化製廠，其中有3家在屏東縣長治鄉，長治鄉民難忍長久臭味，今天在縣議員蔣月惠陪同下，到縣政府抗議。縣府表示，已罰500多次，未來將加強稽查密度。

長治鄉鄉繁華村有3家化製廠，再加上鄰近鹽埔鄉有一家堆肥廠，長治鄉民對於縣府稽查多次，但仍沒有改善不滿，難忍長久臭味，今天在蔣月惠陪同下，到縣政府抗議，講到激動處，有鄉民帶著孫子一起下跪。

鄉民表示，多年來這些化製廠大約下午3時開始作業，臭味飄散到凌晨，長治鄉、鹽埔鄉多個村落都聞得到，長期忍受屍臭味、煙臭味，卻沒有任何改善，難道老百姓連呼吸的基本人權都要被剝奪。

蔣月惠針對鹽埔鄉的堆肥場指出，這家堆肥場成立至今近4年，從外縣市收受果菜殘渣製作堆肥，過程散發臭味，總量5000公噸，載運來回約有2800車次，造成社區沈重負擔，也疑似沒有放流口，廢水流放大水溝、土地上，縣府4月15日有聯合稽查，但內容交代不清。

環保局長顏幸苑出面接下民眾陳情書，並表示未來每個月都會邀請環保署一起聯合稽查；但她的回答讓抗議鄉民不滿，質疑有稽查沒改善，是不是內神通外鬼，顏幸苑說「絕對沒有內神通外鬼」。

縣府隨後發出新聞稿指出，縣府環保局自民國103年起依法連續稽查長治鄉3家化製廠達500次以上，累計裁罰金額超過新台幣730萬元；另鹽埔鄉的堆肥場從106年起也裁罰18件逾35萬元，今年4月起並要求停止收受外縣市處理廚餘。

縣府表示，已要求4家業者加強污染防制設施、噴灑除臭劑等改善措施，未來將更積極加強稽查密度，除環保局不定時稽查外，每月更會同環保署、農業處等單位聯合稽查，如有違規將加重裁罰。

蔣月惠環保署情書
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

影／東港黑鮪魚拍賣破千尾 「最大尾」410公斤刷新紀錄

2019-06-19 11:03

被質疑花6500萬清水溝？韓國瑜：下雨就淹 市民很辛苦

2019-06-19 12:13

韓國瑜直播獲網友50萬元「斗內」 全捐珍珠計畫助小媽媽

2019-06-19 13:11

箱涵破、排水淤積 韓國瑜：不知市民這幾年怎麼熬的？

2019-06-19 13:07

高雄醫療觀光啟動 高雄長庚今迎東南亞踩線團

2019-06-19 12:05

與大學校長見面 韓國瑜盼加強產學合作

2019-06-19 11:39

南迴小衛生所變身大醫院服務 鄉民愈來愈幸福！

2019-06-19 11:01

預備金用這 高市公布溝渠清淤照

2019-06-18 23:41

港海鮮總會訪韓 加碼採購石斑2千噸

2019-06-18 23:40

教室全面裝冷氣 屏縣將做民調

2019-06-18 22:59

高市教室裝冷氣 首波34校9月完成

2019-06-18 22:54

港人最愛台灣石斑加碼購 韓國瑜：品質一定沒話講

2019-06-18 21:36

影／雄女小記者專訪高雄市長 韓國瑜贈人生道路8字箴言

2019-06-18 20:39

高捷董事長換人 新董座由中鋼副總楊岳崑接任

2019-06-18 15:43

這社區首創畢業生專屬營隊 不讓孩子等升國中閒到發荒

2019-06-18 13:51

影／高雄頂級鮮餐廳開幕 韓國瑜、顏清標互動熱絡

2019-06-18 13:20

大自然的天籟 那瑪夏部落巡禮

2019-06-17 08:56

竹籬笆外的春天 來去眷村住一晚

2019-06-17 08:54

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／照顧弟弟半世紀 86歲的他擔心：我先走弟弟怎麼辦？

2019-06-18 16:11

被質疑花6500萬清水溝？韓國瑜：下雨就淹 市民很辛苦

2019-06-19 12:13

基隆紅淡山步道驚見大眼鏡蛇 山友嚇壞！

2019-06-19 10:00

他想移居新北買房 卻被網友建議搬去基隆

2019-06-18 18:16

讓未登記工廠合法化 王惠美：不必花大錢彰縣府將輔導

2019-06-18 18:44

小學生被竹棚壓死意外 創作者拆除全台最美沙灘台南日落塔

2019-06-19 11:49

箱涵破、排水淤積 韓國瑜：不知市民這幾年怎麼熬的？

2019-06-19 13:07

阿里山天雲谷瀑布如飛天瀑布 空拍達人驚艷

2019-06-19 07:34

影／東港黑鮪魚拍賣破千尾 「最大尾」410公斤刷新紀錄

2019-06-19 11:03

中正公園蓋地下停車場惹議 鄭文燦宣布：暫緩推動

2019-06-19 11:05

影／雄女小記者專訪高雄市長 韓國瑜贈人生道路8字箴言

2019-06-18 20:39

中市大里水溝染紅 原來是它幹的

2019-06-19 13:59

韓流消退？ 愛河「韓冰餐飲」55萬求頂讓

2019-06-19 14:47

影／綠島潛水喜遇海豚共游 專家說罕見也讚潛客水準高

2019-06-18 17:12

明年預算先統刪15% 鄭文燦：負責任的做法

2019-06-19 10:28

梅雨豐沛仁義潭快灌飽 空拍鳥瞰從乾癟鱷魚變濕身鱷魚

2019-06-18 16:34

昨天看完五股垃圾山 侯友宜今天向公安疑慮業者宣戰

2019-06-19 10:35

注意！新竹縣竹東鎮20日至21日 將停水11小時

2019-06-19 10:28

臨登工廠50萬合法化？王惠美：別花憨錢

2019-06-18 23:53

港人最愛台灣石斑加碼購 韓國瑜：品質一定沒話講

2019-06-18 21:36

宜蘭80年菜市場辦美展 買菜人驚豔

2019-06-19 00:25

「最乾淨城市」8連霸紀錄成絕響 新北未來只求更乾淨

2019-06-19 11:08

影／苗栗大湖農會技轉草莓品種 救援品種「戀香」登場

2019-06-18 20:03

蕭美琴民調輸國民黨人選？綠花蓮主委：很驚訝

2019-06-19 13:56

楊梅首座天幕籃球場啟用 鄭文燦：使用率可增60%-80%

2019-06-18 16:15

淡海新市鎮法規鬆綁 7廠商將擴廠

2019-06-18 23:37

五股垃圾山長期被違法傾倒廢土 侯友宜率隊稽查

2019-06-18 16:57

台東生態工作者與超商店員合作 搶救獨角仙70多隻甲蟲

2019-06-19 07:35

新竹縣首座「五星級」影城簽約 預計2022年完工

2019-06-19 14:39

預備金用這 高市公布溝渠清淤照

2019-06-18 23:41

基隆通化、居仁里升級C級長照站 林右昌：經費增1倍

2019-06-19 08:21

不重視綠川、柳川？盧秀燕：拭目以待

2019-06-18 23:45

螢火蟲電影院開跑 12部優質電影免費看

2019-06-18 16:52

影／綠議員批盧秀燕不承諾不跳票 盧：議員昩於事實

2019-06-18 17:38

他服刑當修行學得好手藝 出獄後訂單接連來

2019-06-18 19:51

工程挖出大量陳年垃圾 花蓮人原來住在垃圾上面

2019-06-18 17:24

韓國瑜直播獲網友50萬元「斗內」 全捐珍珠計畫助小媽媽

2019-06-19 13:11

與大學校長見面 韓國瑜盼加強產學合作

2019-06-19 11:39

寺廟賣掉換人經營？ 中埔聖濟宮強調是轉換管理權

2019-06-18 17:32

霸氣掃蕩新北五股垃圾山不法 拆除大隊今拆2違建

2019-06-19 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top