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韓流消退？ 愛河「韓冰餐飲」55萬求頂讓

2019-06-19 14:47聯合新聞網 綜合報導

愛河旁「韓冰餐飲」的老闆在去年12月追隨韓國瑜從台中南下展店，如今卻傳出欲將店面...
愛河旁「韓冰餐飲」的老闆在去年12月追隨韓國瑜從台中南下展店，如今卻傳出欲將店面頂讓。圖擷自／591租屋網
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高雄市長韓國瑜在去年九合一大選中，為高雄創造不少話題，甚至帶起當地觀光，被稱之為「韓流」奇蹟。愛河旁「韓冰餐飲」的老闆在去年12月追隨韓國瑜從台中南下展店，如今卻傳出欲將店面頂讓，不少網友質疑難道韓流經濟僅是一場夢。

斗大紅色招牌寫上韓冰餐飲，以清蒸蝦仁肉圓為店內招牌料理，該店面坐落於高雄愛河旁的苓雅寮鐵橋附近。店主張先生在「591租屋網」中刊登頂讓資訊，全店總坪數55坪、共有3層樓，從店面裝潢到器材設備全包只需55萬頂讓金。張先生表示，愛河是中外旅遊人士的注目焦點，河畔兩旁各種小吃店家的營業額都十分驚人，而該店位於真愛碼頭的正對面，不論是個人投資、連鎖加盟或飲料通路都非常適合。他最後還說，「我愛韓冰，我愛高雄，讓高雄再次奮起，再次偉大」。

張先生在接受《ETtoday東森新聞雲》採訪時透露，原先一家人在台中的逢甲夜市擺攤「五路清蒸蝦仁肉圓」，在去年看準韓國瑜在高雄颳起的「發大財」旋風，決定將原先的店面轉手，到愛河旁打拚。不料才剛準備就緒，高雄工務局卻在店門外側進行人行道改善工程，施工至今約120天，相當於4個月都無法營業，以一個月店租2萬元計算，將近損失近10萬元，相當可觀。

目前張先生在愛河旁的店面張貼公告，稱「因人行道施工，暫停營業」，然後轉向至夜市擺攤，並至租屋網站張貼頂讓資訊。張老闆強調自己並非支持特定政黨，僅是看誰做得好就支持誰，最初會將店名同名取為韓國瑜的女兒「韓冰」，僅是認為韓冰形象溫柔婉約且順耳動聽，可以為店面生意大加分，卻意外因工程局的作業影響店面運營。

附近店家認為，雖然愛河的觀光客多，但卻不一定會在沿岸店家消費，再加上原先大多以熟客為主要收入來源，或許無法在短時間內賺大錢。目前「韓冰餐飲」愛河店的人行道工程即將完工，張先生未來會邊做邊尋找適合轉讓店家的人選，並在7月重新開幕，迎接暑假的觀光高峰。

愛河旁「韓冰餐飲」的老闆在去年12月追隨韓國瑜從台中南下展店，如今卻傳出欲將店面...
愛河旁「韓冰餐飲」的老闆在去年12月追隨韓國瑜從台中南下展店，如今卻傳出欲將店面頂讓。圖擷自／591租屋網
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韓國瑜愛河韓冰發大財
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