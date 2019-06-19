南迴小衛生所變身大醫院服務 鄉民愈來愈幸福！

2019-06-19 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



高醫醫療體系團隊今年2月1日進駐台東南迴的大武衛生所後，提供多項科別門診服務，除原有心臟內科、腎臟內科、肝膽胰內科、骨科、小兒科及精神科外，7月1日又多了眼科及牙科門診。衛生所主任盧克凡醫師還PO臉書分享這個好消息。鄉民：「好像到了大醫院」。

盧克凡臉書寫道「各位弟兄姐妹平安，相信大家都看到下個月大武衞生所的亮點，有眼科、有眼科、有眼科很重要說三遍。更大的亮點是7月起將恢復牙科門診，新來的牙醫師名叫楊蓉，跟我一樣是混血的，大溪排灣族十外省，技術好又細心，有需求的民眾歡迎就診」。

「去衛生所好像到了大醫院！」大武鄉民勒日蔓說，衛生所以前只有一個醫師看診，沒得選擇，現在有這麼多門診可看，都是他們老人家最需要的科別，就近治療可省下很多時間和金錢，實在太棒了。

台東縣內醫院集中在台東市區，南迴大武地區人口高齡化，加上多山、公車少，醫療需求迫切；南迴地區大武、金鋒及達仁3鄉鎮居民共1萬2千多人，不足以支撐一家醫院，加上海岸狹長超過100公里，就醫不便，高醫團隊的進駐，確實帶給南迴醫療很大的提升。