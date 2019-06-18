港人最愛台灣石斑加碼購 韓國瑜：品質一定沒話講

2019-06-18 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



香港海鮮業聯合總會主席李彩華（左）率團拜會高雄市長韓國瑜，當場表示提高年採購量2000公噸。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 占台灣漁貨採購大宗的香港海鮮業聯合總會，1年向台灣採購4千噸石斑魚，對台灣的養殖技術讚不絕口，今午組團拜會高雄市長韓國瑜，當場加碼提高2千噸採購量，最快下個月起就進貨。

香港海鮮業聯合總會成員由台灣石斑魚大王戴昆財陪同造訪高雄，與市長韓國瑜針對水產品交換意見，聯合總會主席李彩華笑稱，此行是呼應韓國瑜市長「人進來、貨出去」的政策而來。

李說，香港進口國包括越南、泰國及大陸等地，但是台灣養殖的魚種品質最好，魚苗更是一流，他們深具信心，也願用最好的品質向市場推廣。目前香港1年石斑魚的=進口量是7千噸，台灣即占4千噸，明年起將再增加採購2千噸。

戴昆財表示，全世界石斑魚有11個品種，台灣研發成功的就占10個，屏東養殖的石斑苗，多數交由高雄沿海地區養殖，形成產業鍊，因此韓市長喊出的「高雄發大財」政策，受惠是整個南台灣。不過他也提及，大陸已追上台灣龍膽石斑、青斑及龍虎斑的養殖技術，只有放寬種魚進口的管控，台灣才有競爭機會。

「我們會愛惜羽毛，讓各界好朋友繼續喜歡並愛用我們高雄的產品」韓國瑜表示，高雄1年水產出口產量約51萬公噸，產值約新台幣325億元，皆占全國第一。穩定的外銷訂單，對農漁民而言是非常重要的。不只石斑魚，市府也在洽談雞鴨鵝及花卉的外銷。