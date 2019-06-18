影／雄女小記者專訪高雄市長 韓國瑜贈人生道路8字箴言

2019-06-18 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「中華民國第59屆中小學科學展覽會」今年在高雄舉行，承辦學校雄女今天派出小記者採訪市長韓國瑜，並推介全國科展。韓國瑜建議學生們，除了垂直、平面思考外，也不忘要「跳躍式」思考，並贈送學生8字箴言：「主動學習，心胸打開！」

今年全國科展7月22日到28日在高雄展覽館舉行，主軸為「高瞻科學夢、雄心展創意」，主辦單位高雄市教育局規劃了「科學之旅」、「與大師有約」、「科展指導教師交流工作坊」、「科學教育博覽會與科學教育主題館 」、「科學之夜」等主題活動。邀請中研院士曾志朗與教授洪蘭，主講「跨域學習、深耕人生」。

承辦學校高雄女中校長林香吟、五福國中校長陳宗慶帶領團隊，今天報告規劃內容，並請市長韓國瑜拍攝全國科展宣傳片，歡迎來自各縣市的參賽學生。雄女贈送市長可愛的雄女布娃娃，五名學生專訪市長，分享對教育的理念。

韓國瑜表示，科展能夠培養全國學生的科技素養，並鼓勵年輕人走出課本、跳脫舊有的框架，除了慣用的「垂直式思考」，也能多開發大腦，多做「水平式思考」，更甚至要做「跳躍式思考」，思想要開、定位要高、速度要快！

雄女學生請問市長：結合108課綱，需要學生有更多素養，而非傳統的死記硬背。您認為像科展這樣能激發學生創意的活動，是否對學生有更大層面的影響？

韓國瑜表示，108課綱今年9月就要施行，課綱目標以「自發」、「互動」及「共好」為理念，強調學生是自發主動的學習，學校教育應善誘學生的學習動機與熱情，引導學生妥善開展與自我、他人、社會、以及自然的各種互動能力。