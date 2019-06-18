「靈界少年偵察組」 少年歌子英雄回歸齊聚打怪

2019-06-18 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



衛武營國家藝術文化中心、高雄市文化局、高雄市愛樂文化藝術基金會與臺灣豫劇團四方合作，今年「少年歌子培育展演計畫」完成首輪三年計畫，演出《靈界少年偵察組特別篇—永不墜落的星辰》，少年演員們不負眾望，亟具明星風采。

高雄春天藝術節與衛武營國家藝術文化中心、臺灣豫劇團，2017年起合作推動歌仔戲系列於大東聯演，並啟動為期3年的「少年歌子培育展演計畫」，招募對歌仔戲曲有興趣的青少年朋友們，和已有登台演出經驗的「戲二代」，一同參與「前場演員」或「後場樂師」扎實的課程訓練。

在過去第一、二屆的《靈界少年偵察組》演出中，這些站上廳堂大舞台的新星們表現令人驚豔。今年這些少年演員與樂師們，7月13、14日將首度一起進軍衛武營戲劇院，演出《靈界少年偵察組特別篇-永不墜落的星辰》，考驗著這群歌仔新星的魅力指數。

高雄市文化局長林思伶表示，文化可以成為城市的靈魂，城市有了文化就有底蘊，將愈顯美麗。少年歌子計畫在台灣創造了另一種粉絲，吸引喜歡地方戲曲的年輕人。

「少年歌子培育展演計畫」整合、密集培訓大戲劇團旗下「小小生」與「小小旦」，走出一條「青春戲歌仔」的具體新路。不僅戲二代們豐收大受戲迷肯定，多位素人演員與樂師也已在高雄各個劇團成為固定編配，實戰支援各場的演出。

《靈界少年偵察組特別篇—永不墜落的星辰》主要演員包括：孫凱琳（春美歌劇團）、吳奕萱（明華園天字戲劇團）、梁瓊文（勝秋戲劇團）、郭宗翰（藝人歌劇團）、江怡璇（新和興總團）等。導演是許栢昂，編劇為廖珮宇，藝術指導殷青群等。