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「靈界少年偵察組」 少年歌子英雄回歸齊聚打怪

2019-06-18 18:41聯合報 記者徐如宜╱即時報導

衛武營國家藝術文化中心、高雄市文化局、高雄市愛樂文化藝術基金會與臺灣豫劇團四方合作，今年「少年歌子培育展演計畫」完成首輪三年計畫，演出《靈界少年偵察組特別篇—永不墜落的星辰》，少年演員們不負眾望，亟具明星風采。

高雄春天藝術節與衛武營國家藝術文化中心、臺灣豫劇團，2017年起合作推動歌仔戲系列於大東聯演，並啟動為期3年的「少年歌子培育展演計畫」，招募對歌仔戲曲有興趣的青少年朋友們，和已有登台演出經驗的「戲二代」，一同參與「前場演員」或「後場樂師」扎實的課程訓練。

在過去第一、二屆的《靈界少年偵察組》演出中，這些站上廳堂大舞台的新星們表現令人驚豔。今年這些少年演員與樂師們，7月13、14日將首度一起進軍衛武營戲劇院，演出《靈界少年偵察組特別篇-永不墜落的星辰》，考驗著這群歌仔新星的魅力指數。

高雄市文化局長林思伶表示，文化可以成為城市的靈魂，城市有了文化就有底蘊，將愈顯美麗。少年歌子計畫在台灣創造了另一種粉絲，吸引喜歡地方戲曲的年輕人。

「少年歌子培育展演計畫」整合、密集培訓大戲劇團旗下「小小生」與「小小旦」，走出一條「青春戲歌仔」的具體新路。不僅戲二代們豐收大受戲迷肯定，多位素人演員與樂師也已在高雄各個劇團成為固定編配，實戰支援各場的演出。

《靈界少年偵察組特別篇—永不墜落的星辰》主要演員包括：孫凱琳（春美歌劇團）、吳奕萱（明華園天字戲劇團）、梁瓊文（勝秋戲劇團）、郭宗翰（藝人歌劇團）、江怡璇（新和興總團）等。導演是許栢昂，編劇為廖珮宇，藝術指導殷青群等。

劇情敘述靈界警察學園裡備受矚目的風雲人物-凌飛與天佑，倆人向來是對抗惡勢力、風靡靈界的英雄少年，在劇情大逆轉下，竟然墮落變成大魔王，統領闇影軍團大殺四方，經歷親情、友情、愛情和夢想的熱血冒險，他們能否繼續聯手合作成功打怪呢？請觀眾拭目以待。購票請上兩廳院售票系統。

「少年歌子培育展演計畫」的後場樂師，也經過扎實的課程訓練。 記者徐如宜／攝影
「少年歌子培育展演計畫」的後場樂師，也經過扎實的課程訓練。 記者徐如宜／攝影
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《靈界少年偵察組特別篇—永不墜落的星辰》，7月13、14日在衛武營戲劇院演出。記...
《靈界少年偵察組特別篇—永不墜落的星辰》，7月13、14日在衛武營戲劇院演出。記者徐如宜／攝影
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《靈界少年偵察組特別篇—永不墜落的星辰》，7月13、14日在衛武營戲劇院演出。記...
《靈界少年偵察組特別篇—永不墜落的星辰》，7月13、14日在衛武營戲劇院演出。記者徐如宜／攝影
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高雄市文化局長林思伶表示，文化可以成為城市的靈魂，城市有了文化就有底蘊，將愈顯美...
高雄市文化局長林思伶表示，文化可以成為城市的靈魂，城市有了文化就有底蘊，將愈顯美麗。記者徐如宜／攝影
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《靈界少年偵察組特別篇—永不墜落的星辰》，7月13、14日在衛武營戲劇院演出。記...
《靈界少年偵察組特別篇—永不墜落的星辰》，7月13、14日在衛武營戲劇院演出。記者徐如宜／攝影
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衛武營高雄市文化局
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