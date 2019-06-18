國中小教室該不該裝冷氣？ 屏東縣「一縣好幾制」

2019-06-18 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



夏天到，屏東縣今天已出現高溫黃燈警報，國中小教室到底該不該裝設冷氣，成了今夏最熱的話題，縣議員李世斌從去年起就力倡國中小全面裝設冷氣，但目前只有萬巒、高樹兩鄉是由鄉公所編預算裝設，是否擴及全縣，縣府一直不敢點頭，屏東縣長潘孟安在議會答詢時表示，由於涉及收費，縣府會再對家長做意見調查。

根據屏東縣政府的估算，全縣國中小有多達6414間教室，如果全面裝設冷氣，由於有的校舍老舊，電線等配備都得重新拉線，總經費高達14億元，另外電費部分，以一年使用6個月計算，縣府估算一年電費支出高達2億3千多萬元。

不過縣議員李世斌認為縣府完全高估預算，根據他的實際訪查，平均每位學生每個月的電費負擔不及25元，但卻能大大改善酷熱的環境，他並說，縣府力推高鐵南延還得仰人鼻息才能做到，為國中小裝設冷氣完全是縣府就可以做到的事。

屏東縣萬巒鄉去年已率先為鄉內國中小裝設冷氣，高樹鄉公所也編列600萬元預算要為全鄉國中小裝冷氣，今年9月就要實施，另外屏東市民和國小去年在家長會的支持下，全面裝設冷氣，如今有的是全鄉都裝、有的是部分學校裝，有家長無奈抱怨，光是裝冷氣這件事，屏東縣就「一縣好幾制」。

以屏東市民和國小為例，校長黃拓榮表示，學校去年是由家長會支持裝設，目前約有20多間教室裝設，學生再透過園遊會、跳蚤市場盈餘做電費支出，一般教室大約室溫在28度以上才會開冷氣，下午第2節以後就關閉，雖然不是開整天，但師生已覺得舒適很多，至於老師辦公室仍然靠吹電風扇散熱，一切仍以學生為優先。

另外萬巒鄉內的國中小則是由鄉公所編預算裝設，萬巒國小校長陳志寧也說，學校是每學期向學生收費200元，中低收入戶由家長會支應，吹冷氣時間是上午第3節課至下午第2節，實施之後，至少接近中午時間，師生不必再為酷熱所苦。

民和國小4年級學生趙家怡、李凱恩、楊喬扉都說，自從裝設冷氣後，上課舒適很多，至少睡午覺不會汗流夾背，而且還可以杜絕噪音，以前吹電風扇時，書本作業老是飛來飛去，現在的教室環境更好了。