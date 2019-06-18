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高捷董事長換人 新董座由中鋼副總楊岳崑接任

2019-06-18 15:43聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄捷運。 圖／聯合報系資料照片
高雄捷運。 圖／聯合報系資料照片
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高捷公司今舉行108年股東常會，選舉第八屆董事、監察人共11位，再由第八屆董事會召開第一次會議選出新任董座，選舉結果，通過由現任中鋼公司財務部門副總經理楊岳崑擔任董事長。

高捷今舉行股東常會，第七屆董監事包括董事9位、監察人2位，任期將於今年6月30日屆滿，新任董事、監察人任期3年，從今年7月1日至2022年6月30日。

今股東常會，經高捷股東中鋼公司、亞洲水泥公司、中欣開發公司、行政院國發基金、高雄銀行等法人代表推薦，選出董監事後，再由第八屆董事會召開第一次會議推選一人為高捷公司董事長，最後通過由楊岳崑接任。

新任董事長楊岳崑現為中鋼公司財務部門副總經理，高市捷運局表示，未來市府將會持續與高捷公司合作及依約執行監督，為高雄市民創造更便利的運輸服務。

高雄捷運公司最大股東是中鋼，但根據高捷公司和高市府的合約規定，市府有行使高捷公司負責人同意權，高捷董事會提名公司負責人要經市府同意。

高市捷運局表示，高捷公司依合約規定沿用「民間投資建設大眾捷運系統辦法」規定該公司變更負責人，應徵得市府同意。因此，市府在當日即核派捷運局副局長吳嘉昌代表行使同意權。

高雄捷運公司董事長郝建生日前表示，已在3月召開的董事會上請辭董事長並表達任期屆滿不續任，會服務到6月底任期屆滿後告別高捷。

郝建生擔任公務員超過30年，從基層主計科員一路晉升至市府秘書長，2011退休時，高市前市長陳菊還不捨落淚，感謝郝對市政的付出。郝退休後，再被延攬先後出任高捷總經理、董事長，並在董事長任內將高捷公司轉虧為盈。

高市捷運局表示，郝建生接任後，2013年請求市府提前將該公司機電資產提前移轉予市府，因而進行興建營運合約修約作業，並積極拓展業外收入，將公司財務由虧轉盈。市府對於郝任內的績效與辛勞表示肯定。

高捷新任董座楊岳崑。圖／中鋼提供
高捷新任董座楊岳崑。圖／中鋼提供
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