又逢南部登革熱大流行 台南不敢輕忽

2019-06-18 14:28 中央社 台南18日電



高雄市登革熱疫情蠢動。聯合報系資料照／記者蔡容喬攝影 分享 facebook

高雄市登革熱疫情蠢動，隔鄰的台南人都難忘2015年當時登革熱恐慌，也因疫情嚴峻在隔年4月催生國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心及台南市登革熱防治中心。

依台南市政府衛生局統計，台南登革熱大流行，2015年確診本土性病例高達2萬2760例，造成113人死亡；隔年中央和地方防治中心相繼成立嚴控疫情；2016年台南本土性病例降至10例，境外移入病例28例。

2017年台南本土性登革熱病例掛零，境外移入病例18例；2018年本土性登革熱病例1例，境外移入25例；今年截至6月17日，台南尚未出現本土性登革熱病例，境外移入21例。

台南市長黃偉哲先前視察化學防治及孳生源清除防疫作業就指出，今年登革熱疫情恐比去年嚴峻，尤其南部地區往來密切，有可能將病媒蚊帶來台南。基於料敵從寬、禦敵從嚴，以及超前部署的觀念，市府必須要規劃先期作業。

台南市2015年登革熱大流行始於北區，5月21日確診首例，當時無人在意，哪知7月疫情爆發，不可收拾，也讓當時台南市長的前行政院長賴清德飽受批評。

當年台南爆發登革熱時，正值賴清德不滿國民黨籍市議員李全教在台南市議長選舉獲勝出線、拒進市議會的敏感時刻，賴清德8月28日才以改革已獲得階段性成果為由，進入市議會作施政報告。但地方上也有看法認為賴清德願踏進市議會，和登革熱疫情不無關係。

台南在登革熱高峰期時，賴清德幾乎天天在台南市政府衛生局說明疫情，時任行政院副院長的張善政及疾管署長郭旭崧多次南下視察，台南市10家醫院也投入登革熱的分流管制。

位於台南火車站前的衛生福利部台南醫院，堪稱是當年台南登革熱防治管控的代表性醫院。當時台南醫院院長正是現任的健保署長李伯璋，院內風聲鶴唳，登革熱病人防治隔離非常徹底。

台南市衛生局也提出登革熱緊急防治計畫及社區防治計畫，獲中央撥款總額逾新台幣1億元，全力防堵登革熱疫情擴散，直到11月疫情才獲得初步控制，登革熱防治重心逐步轉往高雄。位於南區大同路二段的台南市登革熱防治中心，中心主任由衛生局長陳怡兼任，下設病媒蚊監測、疫情分析、化學防治、資訊與行政等五個組。

至於105年4月22日成立的「國家蚊媒傳染病防治研究中心」，分別於台南及高雄兩地舉行揭牌。中心以「防疫作戰帶領研發」為準則，因應主管機關防疫策略，以研究支援中央與地方政府防疫工作，協助建置在地化防治體系。