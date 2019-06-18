親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發此毒誓

阿翔謝忻偷情犯大錯 經紀公司曝停工內幕

又逢南部登革熱大流行 台南不敢輕忽

2019-06-18 14:28中央社 台南18日電

高雄市登革熱疫情蠢動。聯合報系資料照／記者蔡容喬攝影
高雄市登革熱疫情蠢動。聯合報系資料照／記者蔡容喬攝影
分享

高雄市登革熱疫情蠢動，隔鄰的台南人都難忘2015年當時登革熱恐慌，也因疫情嚴峻在隔年4月催生國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心及台南市登革熱防治中心。

依台南市政府衛生局統計，台南登革熱大流行，2015年確診本土性病例高達2萬2760例，造成113人死亡；隔年中央和地方防治中心相繼成立嚴控疫情；2016年台南本土性病例降至10例，境外移入病例28例。

2017年台南本土性登革熱病例掛零，境外移入病例18例；2018年本土性登革熱病例1例，境外移入25例；今年截至6月17日，台南尚未出現本土性登革熱病例，境外移入21例。

台南市長黃偉哲先前視察化學防治及孳生源清除防疫作業就指出，今年登革熱疫情恐比去年嚴峻，尤其南部地區往來密切，有可能將病媒蚊帶來台南。基於料敵從寬、禦敵從嚴，以及超前部署的觀念，市府必須要規劃先期作業。

台南市2015年登革熱大流行始於北區，5月21日確診首例，當時無人在意，哪知7月疫情爆發，不可收拾，也讓當時台南市長的前行政院長賴清德飽受批評。

當年台南爆發登革熱時，正值賴清德不滿國民黨籍市議員李全教在台南市議長選舉獲勝出線、拒進市議會的敏感時刻，賴清德8月28日才以改革已獲得階段性成果為由，進入市議會作施政報告。但地方上也有看法認為賴清德願踏進市議會，和登革熱疫情不無關係。

台南在登革熱高峰期時，賴清德幾乎天天在台南市政府衛生局說明疫情，時任行政院副院長的張善政及疾管署長郭旭崧多次南下視察，台南市10家醫院也投入登革熱的分流管制。

位於台南火車站前的衛生福利部台南醫院，堪稱是當年台南登革熱防治管控的代表性醫院。當時台南醫院院長正是現任的健保署長李伯璋，院內風聲鶴唳，登革熱病人防治隔離非常徹底。

台南市衛生局也提出登革熱緊急防治計畫及社區防治計畫，獲中央撥款總額逾新台幣1億元，全力防堵登革熱疫情擴散，直到11月疫情才獲得初步控制，登革熱防治重心逐步轉往高雄。位於南區大同路二段的台南市登革熱防治中心，中心主任由衛生局長陳怡兼任，下設病媒蚊監測、疫情分析、化學防治、資訊與行政等五個組。

至於105年4月22日成立的「國家蚊媒傳染病防治研究中心」，分別於台南及高雄兩地舉行揭牌。中心以「防疫作戰帶領研發」為準則，因應主管機關防疫策略，以研究支援中央與地方政府防疫工作，協助建置在地化防治體系。

登革熱
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

高捷董事長換人 新董座由中鋼副總楊岳崑接任

2019-06-18 15:43

這社區首創畢業生專屬營隊 不讓孩子等升國中閒到發荒

2019-06-18 13:51

美濃木瓜上電視 高市農業局攜購物台推廣網室木瓜

2019-06-18 09:40

台客第一天團 金枝演社「可愛冤仇人」到屏東

2019-06-18 09:38

碩士農友發明「蚓菜共生植栽器」 國際拿金牌

2019-06-18 08:51

長年荒廢如廢墟 潮州郡守宿舍保留再現生機

2019-06-18 07:44

服裝創作國手 日練13小時拚金

2019-06-17 23:31

逍遙園修復 工地導覽說故事

2019-06-17 23:22

青創基地未達預期 屏縣將再檢討

2019-06-17 23:22

「送書包到柬埔寨」還差5000個

2019-06-17 23:21

疑汙水管脫落 高雄又見坑洞「卡」車

2019-06-17 23:19

高市開發區土地標售 19日開標

2019-06-17 23:18

整修鹽埔港 潘孟安：經費到位

2019-06-17 23:16

當年風光開幕如今漏水 屏東青創基地仍然光鮮嗎？

2019-06-17 18:39

高雄逍遙園修復過程有如挖寶 首開放民眾工地導覽

2019-06-17 17:58

高雄新田成功路口坑洞「卡」輪 確認是汙水管破損

2019-06-17 16:59

高雄2米深坑洞 水利局：氣阻壓力造成管線脫落

2019-06-17 15:50

影／明星臉國手練衣一千件拚金 阿春部長到場打氣

2019-06-17 15:10

高雄又有坑洞！小客車「卡輪」直接陷下去一半

2019-06-17 14:27

烏克麗麗班出國比賽缺經費 包豪氏、義大世界助圓夢

2019-06-17 12:57

屏縣眷村修復腳步慢 縣議員唐玉琴：到底要等到何時

2019-06-17 12:54

屏東鹽埔港停滯逾20年 潘孟安：過去找不到老爸

2019-06-17 11:54

高雄欣欣市場庶民精神 將毀於庶民市長手中？

2019-06-17 11:38

大自然的天籟 那瑪夏部落巡禮

2019-06-17 08:56

竹籬笆外的春天 來去眷村住一晚

2019-06-17 08:54

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

一口氣少5千元 桃園市補助電動機車7月縮水

2019-06-17 17:42

赤腳質詢最接地氣！ 嘉縣女議員被網友讚爆

2019-06-17 17:47

封6年 太魯閣九曲洞24日重開

2019-06-17 23:46

6億城際轉運站動工通勤福音 蘇揆：基隆進步全國都看見

2019-06-18 11:59

為綠線捷運桃市府要各單位撙節15％預算 各級學校急跳腳

2019-06-17 23:19

當年風光開幕如今漏水 屏東青創基地仍然光鮮嗎？

2019-06-17 18:39

影／高雄頂級鮮餐廳開幕 韓國瑜、顏清標互動熱絡

2019-06-18 13:20

影／這家小吃郭台銘上月才來吃過 柯文哲今造訪品嘗

2019-06-18 14:36

苗栗縣開發離岸風電 1.19億元印花稅入縣庫

2019-06-17 20:42

高雄2米深坑洞 水利局：氣阻壓力造成管線脫落

2019-06-17 15:50

綠瀑祕境求空靈美照 結果網美變亡美

2019-06-18 08:25

市府捷運站科技抓違停 試辦自動偵測執法

2019-06-18 00:05

一周內兩示範道路動工 基隆七堵實踐路將重鋪

2019-06-17 18:37

高雄新田成功路口坑洞「卡」輪 確認是汙水管破損

2019-06-17 16:59

郭彥均玩新北特色公園 直呼「不用飛沖繩玩公園」

2019-06-17 17:55

長年荒廢如廢墟 潮州郡守宿舍保留再現生機

2019-06-18 07:44

「夏雪芒果」紅到香港 台東水果明星再添一種

2019-06-17 16:06

小表兄弟自告奮勇繪佛陀成道圖 解決版稅問題

2019-06-17 22:07

碩士農友發明「蚓菜共生植栽器」 國際拿金牌

2019-06-18 08:51

美濃木瓜上電視 高市農業局攜購物台推廣網室木瓜

2019-06-18 09:40

高雄逍遙園修復過程有如挖寶 首開放民眾工地導覽

2019-06-17 17:58

培訓青農121人花1.6億 中市藍議員批：花大錢做傻事

2019-06-17 16:58

台中154公車6/20起延伸到頂店 直達市區就醫就學更便利

2019-06-18 10:50

桃園機關明年預算刪15％ 排除學校

2019-06-17 23:26

下午請假赴雲林 柯文哲：找同學順便去朝天宮

2019-06-18 11:55

影／環保人員查排水溝汙染遭追打 局長帶隊稽查嚴辦

2019-06-17 18:38

黃敏惠赴日宣傳 謝長廷：市長讓台灣更有信心

2019-06-18 12:30

人人想當市政顧問？ 盧秀燕透露各界推薦達萬人

2019-06-17 17:52

奪維也納合唱金質獎的部落女童罹罕病 醫藥費急需援手

2019-06-18 14:24

電動機車補助 桃市下月少5千元

2019-06-17 23:39

這支新測速桿半個月拍1443張 小心被罰荷包失血

2019-06-18 15:31

南鐵東移越拆越多？ 自救會：政府「良性勸說」導致

2019-06-18 11:59

黃敏惠到日本東京 宣傳嘉市「城隍夜巡」

2019-06-17 20:48

加速推動危老建物重建 苗栗縣府成立輔導團

2019-06-18 09:10

大巨蛋嚴審派委員不續聘 柯文哲：又不是終身聘用制

2019-06-18 12:47

交通部核定前瞻停車場補助16億 新北：盼15案全通過

2019-06-17 17:44

大安媽祖園區沒媽祖 盧秀燕建議議會同意編預算解套　

2019-06-18 13:21

影／破天荒！80年的菜市場豬肉攤上首辦畫展了　

2019-06-18 14:26

八家將融入舞蹈 城隍夜巡驚豔日本

2019-06-17 23:33

影／民進黨籲救中區行銷綠柳川 盧秀燕：一年三千萬照編

2019-06-18 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top