這社區首創畢業生專屬營隊 不讓孩子等升國中閒到發荒

2019-06-18 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



國小畢業後不無聊！屏東縣歸來國小於上周（12日）舉行畢業典禮，然而這群小學畢業生們，距離國中新生暑期輔導前，仍有超過半個月的「空窗期」，於是屏東市歸來社區發展協會，規劃為期3周的「歸來五大日學習營隊活動」，讓家長能安心在外工作，同時集結社區資源，讓孩子們能夠有充實的學習課程。

「歸來五大日學習營隊」從昨天展開，其中歸來青年工作隊更扮演著重要角色，負責帶領學員的陳韋綸今年國中剛畢業，就來起志工回饋社區，陳說課表規劃周一為社區導覽認識故鄉、周二進行童軍課程、周三透過桌遊學習理財、周四打籃球、周五看電影，連續三周每周一到五都有不同課程，所以叫做「五大日營隊」，希望畢業生們每天都學到不一樣的東西。

歸來國小家長會長陳文傑從自己的小孩觀察到，去年畢業後直到上國中，有著好一段空檔時間不知道要做什麼，救國團暑期營隊也還沒開始，時間點尷尬也安親班託付照顧孩子，於是建議社區發展協會辦暑期營隊，透過社區力量照顧小朋友，並透過課程認識家鄉。

歸來社區理事長吳漢霖則表示，每逢畢業季，孩子開心但家長擔心，尤其農村聚落，家長忙於工作也沒有時間照顧孩子，常常只能放牛吃草，所以協會集合社區力量來辦活動。